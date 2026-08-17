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ราคาปัจจุบัน Dolos The Bully วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BULLY เท่ากับ 146,653 USD ติดตามการอัปเดตราคา BULLY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Dolos The Bully วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BULLY เท่ากับ 146,653 USD ติดตามการอัปเดตราคา BULLY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Dolos The Bully ราคา (BULLY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BULLY เป็น USD

$0.00015142
$0.00015142$0.00015142
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Dolos The Bully (BULLY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:17:37 (UTC+8)

ราคา Dolos The Bully วันนี้

ราคาปัจจุบัน Dolos The Bully (BULLY) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.28% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BULLY เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BULLY.

Dolos The Bully มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 146,653 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 960.43M BULLY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BULLY เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.260741 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BULLY เคลื่อนไหว -0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 496.57.

Dolos The Bully (BULLY) ข้อมูลการตลาด

$ 146.65K
$ 146.65K$ 146.65K

$ 496.57
$ 496.57$ 496.57

$ 146.65K
$ 146.65K$ 146.65K

960.43M
960.43M 960.43M

960,431,460.362525
960,431,460.362525 960,431,460.362525

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Dolos The Bully คือ $ 146.65K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 496.57 อุปทานหมุนเวียนของ BULLY คือ 960.43M โดยมีอุปทานรวมที่ 960431460.362525 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 146.65K

ประวัติราคา Dolos The Bully USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.260741
$ 0.260741$ 0.260741

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

+1.28%

-3.43%

-3.43%

ประวัติราคา Dolos The Bully (BULLY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Dolos The Bully เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dolos The Bully เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dolos The Bully เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dolos The Bully เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.28%
30 วัน$ 0+0.13%
60 วัน$ 0+6.08%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Dolos The Bully

การคาดการณ์ราคา Dolos The Bully (BULLY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BULLY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Dolos The Bully (BULLY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Dolos The Bully อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Dolos The Bully จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BULLY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Dolos The Bully

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Dolos The Bully (BULLY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)DeFAI

เกี่ยวกับ Dolos The Bully

ราคาปัจจุบันของ Dolos The Bully คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย Dolos The Bully มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 1.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ BULLY อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 960431460.362525 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Dolos The Bully คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿4736364.35586290288000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5181 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

BULLY มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Dolos The Bully เข้ากับหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,DeFAI อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,DeFAI BULLY แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Dolos The Bully

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:17:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Dolos The Bully (BULLY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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