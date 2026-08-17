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ราคาปัจจุบัน Cyclo cysFLR วันนี้ คือ 0.089388 USD มูลค่าตลาด CYSFLR เท่ากับ 28,367 USD ติดตามการอัปเดตราคา CYSFLR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Cyclo cysFLR วันนี้ คือ 0.089388 USD มูลค่าตลาด CYSFLR เท่ากับ 28,367 USD ติดตามการอัปเดตราคา CYSFLR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Cyclo cysFLR ราคา (CYSFLR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CYSFLR เป็น USD

$0.089174
$0.089174$0.089174
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Cyclo cysFLR (CYSFLR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:54:57 (UTC+8)

ราคา Cyclo cysFLR วันนี้

ราคาปัจจุบัน Cyclo cysFLR (CYSFLR) วันนี้ $ 0.089388, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CYSFLR เป็น USD คือ $ 0.089388 ต่อ CYSFLR.

Cyclo cysFLR มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 28,367 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 317.35K CYSFLR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CYSFLR เทรดระหว่าง $ 0.08864 (ต่ำ) กับ $ 0.089937 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.331135 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.085499

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CYSFLR เคลื่อนไหว -0.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.72% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.33.

Cyclo cysFLR (CYSFLR) ข้อมูลการตลาด

$ 28.37K
$ 28.37K$ 28.37K

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 28.37K
$ 28.37K$ 28.37K

317.35K
317.35K 317.35K

317,351.476777922
317,351.476777922 317,351.476777922

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cyclo cysFLR คือ $ 28.37K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.33 อุปทานหมุนเวียนของ CYSFLR คือ 317.35K โดยมีอุปทานรวมที่ 317351.476777922 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 28.37K

ประวัติราคา Cyclo cysFLR USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.08864
$ 0.08864$ 0.08864
ต่ำสุด 24h
$ 0.089937
$ 0.089937$ 0.089937
สูงสุด 24h

$ 0.08864
$ 0.08864$ 0.08864

$ 0.089937
$ 0.089937$ 0.089937

$ 0.331135
$ 0.331135$ 0.331135

$ 0.085499
$ 0.085499$ 0.085499

-0.28%

+0.06%

-1.72%

-1.72%

ประวัติราคา Cyclo cysFLR (CYSFLR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cyclo cysFLR เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cyclo cysFLR เป็น USD เท่ากับ $ -0.0083102861
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cyclo cysFLR เป็น USD เท่ากับ $ -0.0179332529
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cyclo cysFLR เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000828168019595

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.06%
30 วัน$ -0.0083102861-9.29%
60 วัน$ -0.0179332529-20.06%
90 วัน$ -0.00000828168019595-0.00%

การคาดการณ์ราคา Cyclo cysFLR

การคาดการณ์ราคา Cyclo cysFLR (CYSFLR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CYSFLR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Cyclo cysFLR (CYSFLR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Cyclo cysFLR อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Cyclo cysFLR จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CYSFLR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Cyclo cysFLR

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Cyclo cysFLR (CYSFLR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Flare Network EcosystemSynthetic

เกี่ยวกับ Cyclo cysFLR

ราคาปัจจุบันของ Cyclo cysFLR คือเท่าไร?

Cyclo cysFLR ซื้อขายอยู่ที่ ฿2.88693975023298936000 โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ CYSFLR มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา CYSFLR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ Cyclo cysFLR เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿2.8627817991302208000 (ต่ำสุด) และ ฿2.90467065284718714000 (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

CYSFLR มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CYSFLR มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿10.69457638825570470000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿2.76133778253423678000 การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ Cyclo cysFLR แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

CYSFLR เปรียบเทียบกับโทเค็น Flare Network Ecosystem,Synthetic อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ Flare Network Ecosystem,Synthetic CYSFLR มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cyclo cysFLR

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:54:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Cyclo cysFLR (CYSFLR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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