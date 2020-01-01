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โทเค็น ระบบนิเวศ Flare Network ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Flare Network เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998899
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 59.49M
2
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.0059217
+0.04%
-0.00%
-2.08%
$ 274.28M
$ 460.92K
3
Firelight Staked XRP
Firelight Staked XRP
STXRP
$ 0.996229
+0.08%
-0.00%
-2.14%
$ 56.49M
$ 11.26K
4
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999605
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 33.74M
$ 3.70M
5
Hex Trust USD
Hex Trust USD
USDX
$ 0.988679
0.00%
0.00%
-0.11%
$ 24.02M
$ 2.62
6
Sceptre Staked FLR
Sceptre Staked FLR
SFLR
$ 0.01107353
0.00%
0.00%
-1.31%
$ 14.02M
$ 19.99K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,884.26
+0.03%
+0.00%
+0.63%
$ 13.83M
$ 124.02K
8
Enosys Loans CDP
Enosys Loans CDP
CDP
$ 0.995571
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 3.10M
$ 21.73K
9
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999187
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 2.47M
$ 632.58K
10
Flare Staked Ether
Flare Staked Ether
FLRETH
$ 1,941.4
0.00%
-0.00%
+0.23%
$ 1.84M
$ 3.09K
11
SparkDEX Staked FLR
SparkDEX Staked FLR
STFLR
$ 0.00622292
0.00%
+0.01%
-1.11%
$ 1.65M
$ 16.49K
12
SparkDEX
SparkDEX
SPRK
$ 0.00487297
0.00%
+0.01%
-1.82%
$ 394.19K
$ 1.93K
13
Joule
Joule
JOULE
$ 0.00025218
0.00%
-0.00%
-1.58%
$ 279.85K
$ 5.12
14
Poodlecoin
Poodlecoin
POODLE
$ 1.291E-9
0.00%
-6.00%
0.00%
$ 108.98K
--
15
BUGO
BUGO
BUGO
$ 7.141E-5
0.00%
+6.80%
-8.78%
$ 71.41K
--
16
Enosys USDT
Enosys USDT
EUSDT
$ 0.999192
0.00%
+0.03%
+2.02%
$ 42.60K
$ 291.40
17
Cyclo cyWETH
Cyclo cyWETH
CYWETH
$ 0.315398
0.00%
--
-0.02%
$ 33.12K
$ 1.16
18
Cyclo cysFLR
Cyclo cysFLR
CYSFLR
$ 0.089665
0.00%
+0.00%
+2.40%
$ 28.46K
$ 1.64
19
FlareFox
FlareFox
FLX
$ 1.25E-6
0.00%
-4.70%
0.00%
$ 23.74K
--
20
Phili Inu
Phili Inu
PHIL
$ 1.3801E-11
+0.01%
+3.90%
-21.65%
$ 13.80K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Flare Network คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Flare Network เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 20 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $4.49B
โทเค็น ระบบนิเวศ Flare Network ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Flare Network ที่ติดตามบน MEXC นั้น BUGO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.80% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Flare Network กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 20 ระบบนิเวศ Flare Network ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Flare Network ยอดนิยม รวมถึง USDT0, WFLR, STXRP. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Flare Network คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Flare Network ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $4.49B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Flare Network นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง