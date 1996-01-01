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โทเค็น สังเคราะห์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม สังเคราะห์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
XMR1
XMR1
XMR1
$ 408.52
-0.33%
-0.00%
+3.52%
$ 437.77M
$ 1.94M
2
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06485
-0.52%
+2.09%
+8.70%
$ 126.26M
$ 942.33K
3
SNX
SNX
SNX
$ 0.1978
-0.10%
-0.60%
-5.38%
$ 68.49M
$ 282.27K
4
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,343.2
+0.10%
0.00%
+3.46%
$ 34.61M
$ 87.35K
5
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.705478
+0.02%
0.00%
+2.11%
$ 29.56M
$ 143.41K
6
UMA
UMA
UMA
$ 0.3227
0.00%
-1.04%
-4.21%
$ 29.30M
$ 177.60K
7
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
0.00%
--
0.00%
$ 3.69M
$ 1.15
8
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.282989
+2.37%
+0.07%
-6.55%
$ 2.64M
$ 366.27K
9
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.084292
-0.32%
+0.01%
-7.89%
$ 1.61M
$ 367.41
10
Offshift
Offshift
XFT
$ 0.04970369
+0.08%
+0.00%
-2.09%
$ 500.65K
$ 6.61
11
Jarvis
Jarvis
JARVIS
$ 0.01068235
+0.06%
+0.06%
+23.45%
$ 448.58K
$ 2.10K
12
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00323573
-0.65%
-0.01%
+3.61%
$ 251.55K
$ 3.09K
13
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 8.866E-5
0.00%
+0.40%
-2.49%
$ 101.36K
--
14
Mettalex
Mettalex
MTLX
$ 0.02328043
+0.10%
+0.01%
+2.38%
$ 94.58K
$ 8.30
15
Selenium
Selenium
SELE
$ 0.00708209
0.00%
--
-15.29%
$ 44.33K
$ 57.82
16
Cyclo cyWETH
Cyclo cyWETH
CYWETH
$ 0.315398
0.00%
--
-0.02%
$ 33.12K
$ 1.16
17
Cyclo cysFLR
Cyclo cysFLR
CYSFLR
$ 0.089648
-0.03%
+0.00%
+2.76%
$ 28.45K
$ 1.64
18
sEUR
sEUR
SEUR
$ 0.01848619
0.00%
--
0.00%
$ 18.39K
$ 0.92

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น สังเคราะห์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น สังเคราะห์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 18 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $735.46M
โทเค็น สังเคราะห์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น สังเคราะห์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น AWE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น สังเคราะห์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 18 สังเคราะห์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น สังเคราะห์ ยอดนิยม รวมถึง XMR1, AWE, SNX. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ สังเคราะห์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น สังเคราะห์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $735.46M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สังเคราะห์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง