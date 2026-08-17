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ราคาปัจจุบัน Community Alliance Token วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด COMAT เท่ากับ 377,103 USD ติดตามการอัปเดตราคา COMAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Community Alliance Token วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด COMAT เท่ากับ 377,103 USD ติดตามการอัปเดตราคา COMAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Community Alliance Token ราคา (COMAT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 COMAT เป็น USD

$0.0005395
$0.0005395$0.0005395
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Community Alliance Token (COMAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:41:22 (UTC+8)

ราคา Community Alliance Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Community Alliance Token (COMAT) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน COMAT เป็น USD คือ $ 0 ต่อ COMAT.

Community Alliance Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 377,103 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 698.99M COMAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา COMAT เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00120444 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น COMAT เคลื่อนไหว +0.62% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.58% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 830.96.

Community Alliance Token (COMAT) ข้อมูลการตลาด

$ 377.10K
$ 377.10K$ 377.10K

$ 830.96
$ 830.96$ 830.96

$ 377.10K
$ 377.10K$ 377.10K

698.99M
698.99M 698.99M

698,990,876.40266
698,990,876.40266 698,990,876.40266

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Community Alliance Token คือ $ 377.10K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 830.96 อุปทานหมุนเวียนของ COMAT คือ 698.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 698990876.40266 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 377.10K

ประวัติราคา Community Alliance Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00120444
$ 0.00120444$ 0.00120444

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

+1.97%

-0.58%

-0.58%

ประวัติราคา Community Alliance Token (COMAT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Community Alliance Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Community Alliance Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Community Alliance Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Community Alliance Token เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.97%
30 วัน$ 0+36.47%
60 วัน$ 0+2.57%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Community Alliance Token

การคาดการณ์ราคา Community Alliance Token (COMAT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ COMAT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Community Alliance Token (COMAT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Community Alliance Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Community Alliance Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา COMAT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Community Alliance Token

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Community Alliance Token (COMAT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Community Alliance Token

ราคาปัจจุบันของ Community Alliance Token คือเท่าไร?

Community Alliance Token มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง 1.96% ในวันนี้

ชุมชนของ COMAT เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Community Alliance Token อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ COMAT ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

COMAT เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿0.0388994687516290968000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 698990876.40266 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Community Alliance Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:41:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Community Alliance Token (COMAT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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