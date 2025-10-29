ราคาปัจจุบัน Chain Talk Daily วันนี้ คือ 0.00020827 USD ติดตามการอัปเดตราคา CTD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CTD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Chain Talk Daily วันนี้ คือ 0.00020827 USD ติดตามการอัปเดตราคา CTD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CTD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.00020818
-15.10%1D
Chain Talk Daily (CTD) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Chain Talk Daily (CTD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00020305
ต่ำสุด 24h
$ 0.00024998
สูงสุด 24h

$ 0.00020305
$ 0.00024998
$ 0.00415884
$ 0.00007742
-0.48%

-15.23%

+19.01%

+19.01%

ราคาเรียลไทม์ Chain Talk Daily (CTD) คือ $0.00020827 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCTD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00020305 และราคาสูงสุด $ 0.00024998 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CTD คือ $ 0.00415884 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00007742

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CTD มีการเปลี่ยนแปลง -0.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -15.23% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +19.01% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Chain Talk Daily (CTD) ข้อมูลการตลาด

$ 207.08K
--
$ 207.08K
1.00B
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Chain Talk Daily คือ $ 207.08K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CTD คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 207.08K

ประวัติราคา Chain Talk Daily (CTD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Chain Talk Daily เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chain Talk Daily เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000284696
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chain Talk Daily เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001758630
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chain Talk Daily เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000703329919258254

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-15.23%
30 วัน$ -0.0000284696-13.66%
60 วัน$ +0.0001758630+84.44%
90 วัน$ -0.00000703329919258254-3.26%

อะไรคือ Chain Talk Daily (CTD)

At ChainTalkDaily, our mission is to empower individuals through high-quality educational content about cryptocurrency and blockchain technology. We believe that education is the foundation of informed decision-making in the crypto space.

We strive to break down complex concepts into digestible, engaging content that anyone can understand, regardless of their technical background. Our content spans topics like DeFi, NFTs, DAOs, stablecoins, Web3 wallets, and blockchain fundamentals. The CTD token serves as an access and engagement tool within our ecosystem, rewarding learners, granting access to exclusive content, and enabling community governance through future use cases.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Chain Talk Daily (CTD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Chain Talk Daily (USD)

Chain Talk Daily (CTD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Chain Talk Daily (CTD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Chain Talk Daily

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Chain Talk Daily ตอนนี้!

CTD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Chain Talk Daily (CTD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Chain Talk Daily (CTD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CTDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Chain Talk Daily (CTD)

วันนี้ Chain Talk Daily (CTD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CTD เป็นUSD คือ 0.00020827 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CTD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CTD เป็น USD คือ $ 0.00020827 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Chain Talk Daily คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CTD คือ $ 207.08K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CTD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CTD คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CTD คือเท่าใด?
CTD ถึงราคา ATH ที่ 0.00415884 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CTD คือเท่าไร?
CTD ถึงราคา ATL ที่ 0.00007742 USD
ปริมาณการเทรดของ CTD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CTD คือ -- USD
ปีนี้ CTD จะสูงขึ้นอีกไหม?
CTD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CTD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

