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โทเค็น การศึกษา ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การศึกษา เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0,0395
-0,60%
-4,15%
+3,20%
$ 30,77M
$ 1,47M
2
WINK
WINK
WIN
$ 0,00003033
+0,03%
-0,39%
-6,74%
$ 30,11M
$ 1,78B
3
ViFoxCoin
ViFoxCoin
VFX
$ 1,01
0,00%
-0,00%
+0,30%
$ 10,01M
$ 37,93
4
FORT Token
FORT Token
FRT
$ 9,11
0,00%
-0,08%
-5,01%
$ 4,52M
$ 32,19K
5
EDUM
EDUM
EDUM
$ 0,056524
0,00%
0,00%
+0,11%
$ 2,24M
$ 1,55K
6
Skill Stacker
Skill Stacker
STKR
$ 0,00187243
+0,16%
+0,03%
-3,54%
$ 1,79M
$ 1,31K
7
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 32,61
0,00%
--
+1,46%
$ 978,40K
$ 9,33
8
Lucrar
Lucrar
LCR
$ 0,117661
0,00%
--
+0,72%
$ 318,71K
$ 51,87
9
EvidenZ
EvidenZ
BCDT
$ 0,00917897
0,00%
--
0,00%
$ 316,14K
$ 58,51
10
Sage by Virtuals
Sage by Virtuals
SAGE
$ 0,00029954
0,00%
--
+4,62%
$ 299,54K
$ 5,68
11
Edu3Labs
Edu3Labs
NFE
$ 0,00067944
0,00%
0,00%
-9,33%
$ 255,19K
$ 291,49
12
roule token
roule token
ROUL
$ 0,00212056
0,00%
-0,00%
+2,37%
$ 154,03K
$ 23,16
13
99 Bitcoins
99 Bitcoins
99BTC
$ 1,9E-6
0,00%
+2,80%
+4,97%
$ 125,52K
--
14
Chain Talk Daily
Chain Talk Daily
CTD
$ 3,426E-5
0,00%
-0,30%
-29,88%
$ 34,27K
--
15
GITHOOK
GITHOOK
GITHOOK
$ 2,16243E-7
0,00%
-0,30%
-0,32%
$ 21,62K
--
16
Lead Ai
Lead Ai
LAI
$ 4,063E-5
-1,12%
-1,10%
+1,63%
$ 16,25K
--
17
Africa Kids Token
Africa Kids Token
AKIDS
$ 1,282E-5
0,00%
+2,40%
+2,31%
$ 12,77K
--
18
Code Sprout
Code Sprout
SPROUT
$ 9,84E-6
0,00%
-1,40%
-0,10%
$ 9,84K
--
19
UDAO
UDAO
UDAO
$ 0,06397
+0,03%
-0,19%
+0,31%
--
$ 155,79K
20
Brainedge
Brainedge
LEARN
$ 0,010813
+0,07%
+10,20%
+40,97%
--
$ 976,02K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การศึกษา คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การศึกษา เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 20 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $81.98M
โทเค็น การศึกษา ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การศึกษา ที่ติดตามบน MEXC นั้น LEARN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 10.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การศึกษา กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 20 การศึกษา ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การศึกษา ยอดนิยม รวมถึง EDU, WIN, VFX. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การศึกษา คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การศึกษา ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $81.98M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การศึกษา นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง