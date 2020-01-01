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โทเค็น ระบบนิเวศ Velas ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Velas เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00092
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,069.92
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
3
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,885.35
+0.08%
+0.00%
+0.88%
$ 34.86M
$ 62.44K
4
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.075142
+0.06%
-0.00%
-2.50%
$ 19.34M
$ 1.36M
5
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 605.01
-0.06%
--
+0.96%
$ 2.20M
$ 12.19
6
VelasPad
VelasPad
VLXPAD
$ 0.00054689
0.00%
--
+1.03%
$ 236.43K
$ 773.49
7
Wrapped Velas
Wrapped Velas
WVLX
$ 0.00068762
0.00%
0.00%
-1.73%
$ 61.88K
$ 8.99
8
PulsePad
PulsePad
PLSPAD
$ 0.00014197
-0.01%
-0.10%
-37.02%
$ 24.14K
$ 1.36K
9
WagyuSwap
WagyuSwap
WAG
$ 4.015E-5
0.00%
+1.90%
0.00%
$ 12.21K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Velas คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Velas เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 9 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $82.28B
โทเค็น ระบบนิเวศ Velas ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Velas ที่ติดตามบน MEXC นั้น WAG แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Velas กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 9 ระบบนิเวศ Velas ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Velas ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, WETH. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Velas คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Velas ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $82.28B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Velas นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง