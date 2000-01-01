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โทเค็น ระบบนิเวศ VeChain ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ VeChain เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004389
-0.20%
-2.61%
-5.38%
$ 377.99M
$ 7.04M
2
VeThor Token
VeThor Token
VTHO
$ 0.0003166
+0.03%
-0.84%
-5.59%
$ 32.02M
$ 199.47M
3
HAI
HAI
HAI
$ 0.00176
+0.40%
+2.20%
+15.07%
$ 1.47M
$ 13.45M
4
Glo Dollar
Glo Dollar
USDGLO
$ 0.985712
-0.07%
-0.01%
-1.35%
$ 1.10M
$ 3.05K
5
Safe Haven
Safe Haven
SHA
$ 8.062E-5
0.00%
+0.40%
+4.59%
$ 685.24K
--
6
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0.00555
+0.36%
-0.36%
-2.79%
--
$ 2.36M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ VeChain คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ VeChain เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 6 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $413.27M
โทเค็น ระบบนิเวศ VeChain ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ VeChain ที่ติดตามบน MEXC นั้น HAI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ VeChain กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 6 ระบบนิเวศ VeChain ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ VeChain ยอดนิยม รวมถึง VET, VTHO, HAI. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ VeChain คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ VeChain ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $413.27M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ VeChain นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง