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โทเค็น เกมแข่งรถ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เกมแข่งรถ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01342
+3.95%
+5.33%
-4.82%
$ 6.71M
$ 4.49M
2
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.00087391
+0.03%
+0.02%
-4.33%
$ 743.29K
$ 635.67
3
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0.00130051
0.00%
0.00%
-3.43%
$ 130.05K
$ 65.57
4
REVV
REVV
REVV
$ 7.634E-5
+0.10%
0.00%
-1.93%
$ 84.76K
--
5
Fabwelt
Fabwelt
WELT
$ 0.0002013
0.00%
--
+0.01%
$ 74.07K
$ 3.49
6
Furmula
Furmula
FURM
$ 7.106E-5
0.00%
+2.20%
0.00%
$ 56.07K
--
7
Blink Galaxy
Blink Galaxy
GQ
$ 4.84E-6
0.00%
-0.10%
-0.21%
$ 40.72K
--
8
DEEPSPACE
DEEPSPACE
DPS
$ 0.00051697
0.00%
--
0.00%
$ 37.88K
$ 1.12
9
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00050482
0.00%
--
+1.82%
$ 31.01K
$ 8.56
10
MAXX AI
MAXX AI
MXM
$ 7.255E-5
-0.06%
-1.00%
-1.84%
$ 25.09K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เกมแข่งรถ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เกมแข่งรถ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 10 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $7.94M
โทเค็น เกมแข่งรถ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เกมแข่งรถ ที่ติดตามบน MEXC นั้น WILD แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 5.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เกมแข่งรถ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 10 เกมแข่งรถ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เกมแข่งรถ ยอดนิยม รวมถึง WILD, KOMPETE, NETVR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เกมแข่งรถ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เกมแข่งรถ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $7.94M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เกมแข่งรถ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง