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ราคาปัจจุบัน Blink Galaxy วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด GQ เท่ากับ 40,752 USD ติดตามการอัปเดตราคา GQ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Blink Galaxy วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด GQ เท่ากับ 40,752 USD ติดตามการอัปเดตราคา GQ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Blink Galaxy ราคา (GQ)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GQ เป็น USD

$0.00000484
$0.00000484$0.00000484
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Blink Galaxy (GQ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:07:17 (UTC+8)

ราคา Blink Galaxy วันนี้

ราคาปัจจุบัน Blink Galaxy (GQ) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GQ เป็น USD คือ $ 0 ต่อ GQ.

Blink Galaxy มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 40,752 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 7.96B GQ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GQ เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.090516 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GQ เคลื่อนไหว +0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Blink Galaxy (GQ) ข้อมูลการตลาด

$ 40.75K
$ 40.75K$ 40.75K

--
----

$ 41.22K
$ 41.22K$ 41.22K

7.96B
7.96B 7.96B

8,507,591,291.874492
8,507,591,291.874492 8,507,591,291.874492

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Blink Galaxy คือ $ 40.75K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GQ คือ 7.96B โดยมีอุปทานรวมที่ 8507591291.874492 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 41.22K

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.090516
$ 0.090516$ 0.090516

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

+0.08%

+0.01%

+0.01%

ประวัติราคา Blink Galaxy (GQ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Blink Galaxy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blink Galaxy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blink Galaxy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blink Galaxy เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.08%
30 วัน$ 0+0.07%
60 วัน$ 0-0.29%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Blink Galaxy

การคาดการณ์ราคา Blink Galaxy (GQ) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GQ ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Blink Galaxy (GQ) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Blink Galaxy อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Blink Galaxy จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GQ ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Blink Galaxy

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เกี่ยวกับ Blink Galaxy

Blink Galaxy เกี่ยวกับอะไร?

Outer Ring MMO เป็นเกม MMORPG แอ็กชันแซนด์บ็อกซ์มุมมองบุคคลที่สามแนววิทยาศาสตร์ ที่ดำเนินเรื่องในจักรวาลแบบโลกเปิดตามเนื้อหาของ Outer Ring Saga ในจักรวาลนี้ สปีชีส์ 5 สายพันธุ์ที่แบ่งออกเป็น 4 ฝ่ายต่างๆ กัน กำลังแข่งขันกันเพื่อควบคุมดาวเคราะห์และทรัพยากร ผู้เล่นสามารถออกล่าอาวุธในตำนาน ร่วมการต่อสู้ PvP ขนาดใหญ่ สำรวจถ้ำอันตรายเพื่อสู้กับบอส และเก็บรวบรวมสมบัติและทรัพยากรอันยิ่งใหญ่เพื่ออัปเกรดอาวุธและยานพาหนะของตนได้

อะไรทำให้ Blink Galaxy มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว?

สินทรัพย์ทั้งหมดในเกมนี้ล้วนสร้างขึ้นจากผลงานของผู้เล่นเองหรือถูกสร้างโดยพวกเขา ซึ่งรวมถึงดาบ อาวุธปืน เครื่องป้องกัน ยานพาหนะ ยานอวกาศ ที่ดิน อาคาร และไอเทมภายในอาคาร ทั้งหมดนี้สามารถแปลงเป็น NFT ได้ นอกจากนี้ ทรัพยากรที่จำเป็นในการผลิตไอเทมเหล่านี้ เช่น เหล็ก ทองแดง ก๊าซ และไม้ ยังทำหน้าที่เป็นโทเค็นที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ (Fungible Token) ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นกลายเป็นเจ้าของไอเทมดิจิทัลเหล่านี้อย่างแท้จริง และสามารถสร้างมูลค่าจากเวลาที่ลงทุนไปด้วยการนำไอเทมเหล่านี้ไปขายได้

ราคาปัจจุบันของ Blink Galaxy คือเท่าไร?

Blink Galaxy ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ GQ มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา GQ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ Blink Galaxy เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿ (ต่ำสุด) และ ฿ (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

GQ มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GQ มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿2.92304855493390576000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ Blink Galaxy แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

GQ เปรียบเทียบกับโทเค็น Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Kommunitas Launchpad,Racing Games,MMO อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Kommunitas Launchpad,Racing Games,MMO GQ มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Blink Galaxy

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:07:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Blink Galaxy (GQ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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