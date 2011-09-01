ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Optimism ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Optimism เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,113.63
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.471
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
4
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.74B
$ 489.47K
5
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,883.74
-0.06%
0.00%
+0.51%
$ 4.54B
--
6
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 38.46K
7
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998824
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 55.66M
8
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
0.00%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.14
9
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.304
-0.27%
+1.76%
-16.50%
$ 2.06B
$ 68.02K
11
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 2.89M
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.71
-0.22%
+0.07%
-3.24%
$ 1.34B
$ 913.47
13
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3602
-0.28%
+3.06%
+7.49%
$ 1.23B
$ 1.40M
14
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 63,293
-0.05%
--
-3.85%
$ 883.33M
$ 17.16
15
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
0.00%
+0.00%
+0.67%
$ 864.83M
$ 4.82K
16
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08334
-0.20%
-1.16%
-5.08%
$ 774.91M
$ 1.73M
17
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,200.69
+0.09%
+0.00%
+0.52%
$ 704.66M
$ 454.13K
18
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
-0.01%
0.00%
+0.16%
$ 494.02M
$ 5.49K
19
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 469.21M
$ 7.46M
20
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,096
-0.03%
+0.00%
-1.46%
$ 464.50M
$ 327.78K
21
Curve
Curve
CRV
$ 0.251
-0.08%
+4.52%
-3.67%
$ 381.91M
$ 2.29M
22
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,144.54
+0.06%
+0.00%
+0.66%
$ 353.92M
$ 2.41M
23
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 57.65
-0.09%
+0.01%
+4.46%
$ 337.97M
$ 26.99M
24
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,052
+0.01%
0.00%
-1.23%
$ 283.50M
$ 646.85K
25
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.45
-0.27%
+0.00%
-1.65%
$ 275.81M
$ 103.42K
26
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.7669
+0.03%
-2.67%
-10.60%
$ 262.83M
$ 171.54K
27
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3049
-0.23%
+1.57%
+3.50%
$ 256.90M
$ 323.62K
28
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.267
+0.08%
-3.50%
-6.35%
$ 216.84M
$ 200.98K
29
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998824
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 215.15M
$ 3.52M
30
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,552
-0.06%
-0.00%
-1.51%
$ 186.59M
$ 454.28
31
OP
OP
OP
$ 0.08424
-0.08%
-1.37%
-7.24%
$ 181.57M
$ 399.88K
32
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 167.45M
$ 21.57K
33
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,881.56
+0.10%
+0.00%
+0.79%
$ 116.73M
$ 60.00K
34
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08257
0.00%
0.00%
-0.70%
$ 116.55M
$ 683.25K
35
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99985
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.76M
36
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1439
+0.21%
-0.83%
+4.97%
$ 94.98M
$ 378.31K
37
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,188.76
-0.02%
+0.00%
+0.34%
$ 81.49M
$ 57.31
38
Derive
Derive
DRV
$ 0.10751
-0.01%
+15.07%
+11.82%
$ 78.57M
$ 616.73K
39
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,958
-0.19%
+0.14%
-3.20%
$ 70.11M
$ 31.16
40
SNX
SNX
SNX
$ 0.1991
-0.10%
-0.60%
-5.38%
$ 68.49M
$ 282.27K
41
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006232
-0.26%
+0.84%
-6.26%
$ 62.28M
$ 98.76M
42
VELO
VELO
VELO
$ 0.003077
-0.26%
-0.06%
-4.85%
$ 54.04M
$ 2.80M
43
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997678
-0.01%
0.00%
+0.11%
$ 53.00M
$ 1.18M
44
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 0.999287
+0.11%
-0.00%
-1.74%
$ 49.96M
$ 20.04K
45
Venus
Venus
XVS
$ 2.7275
-0.23%
+1.31%
-0.24%
$ 44.51M
$ 19.37K
46
$ 0.03591
0.00%
+0.14%
-2.44%
$ 42.62M
$ 15.15K
47
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03623
+0.11%
-2.61%
-7.22%
$ 42.51M
$ 26.35M
48
Midas Fasanara Global Open
Midas Fasanara Global Open
MGLO
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 40.28M
--
49
Threshold
Threshold
T
$ 0.003338
-0.03%
-1.56%
-5.84%
$ 37.22M
$ 16.72M
50
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.02
-0.15%
-0.01%
-4.82%
$ 36.50M
$ 39.54M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Optimism คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Optimism เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 164 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $128.14B
โทเค็น ระบบนิเวศ Optimism ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Optimism ที่ติดตามบน MEXC นั้น DRV แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 15.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Optimism กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 164 ระบบนิเวศ Optimism ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Optimism ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, LINK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Optimism คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Optimism ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $128.14B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Optimism นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง