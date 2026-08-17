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ราคาปัจจุบัน Hex Trust Wrapped XRP วันนี้ คือ 0.996778 USD มูลค่าตลาด WXRP เท่ากับ 49,838,606 USD ติดตามการอัปเดตราคา WXRP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Hex Trust Wrapped XRP วันนี้ คือ 0.996778 USD มูลค่าตลาด WXRP เท่ากับ 49,838,606 USD ติดตามการอัปเดตราคา WXRP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Hex Trust Wrapped XRP ราคา (WXRP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WXRP เป็น USD

$0.994402
$0.994402$0.994402
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Hex Trust Wrapped XRP (WXRP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:42:46 (UTC+8)

ราคา Hex Trust Wrapped XRP วันนี้

ราคาปัจจุบัน Hex Trust Wrapped XRP (WXRP) วันนี้ $ 0.996778, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WXRP เป็น USD คือ $ 0.996778 ต่อ WXRP.

Hex Trust Wrapped XRP มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 49,838,606 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 50.00M WXRP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WXRP เทรดระหว่าง $ 0.996849 (ต่ำ) กับ $ 1.007 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.55 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.977583

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WXRP เคลื่อนไหว -0.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 21.10K.

Hex Trust Wrapped XRP (WXRP) ข้อมูลการตลาด

$ 49.84M
$ 49.84M$ 49.84M

$ 21.10K
$ 21.10K$ 21.10K

$ 49.84M
$ 49.84M$ 49.84M

50.00M
50.00M 50.00M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hex Trust Wrapped XRP คือ $ 49.84M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 21.10K อุปทานหมุนเวียนของ WXRP คือ 50.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 50000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 49.84M

ประวัติราคา Hex Trust Wrapped XRP USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.996849
$ 0.996849$ 0.996849
ต่ำสุด 24h
$ 1.007
$ 1.007$ 1.007
สูงสุด 24h

$ 0.996849
$ 0.996849$ 0.996849

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.55
$ 1.55$ 1.55

$ 0.977583
$ 0.977583$ 0.977583

-0.38%

-0.35%

-4.49%

-4.49%

ประวัติราคา Hex Trust Wrapped XRP (WXRP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hex Trust Wrapped XRP เป็น USD เท่ากับ $ -0.003595241434129148
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hex Trust Wrapped XRP เป็น USD เท่ากับ $ -0.0836873876
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hex Trust Wrapped XRP เป็น USD เท่ากับ $ -0.1590001455
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hex Trust Wrapped XRP เป็น USD เท่ากับ $ +0.0022046678634379

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.003595241434129148-0.35%
30 วัน$ -0.0836873876-8.39%
60 วัน$ -0.1590001455-15.95%
90 วัน$ +0.0022046678634379+0.00%

การคาดการณ์ราคา Hex Trust Wrapped XRP

การคาดการณ์ราคา Hex Trust Wrapped XRP (WXRP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WXRP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Hex Trust Wrapped XRP (WXRP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Hex Trust Wrapped XRP อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Hex Trust Wrapped XRP จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WXRP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Hex Trust Wrapped XRP

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Hex Trust Wrapped XRP (WXRP) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemHyperEVM EcosystemOptimism Ecosystem

เกี่ยวกับ Hex Trust Wrapped XRP

ราคาปัจจุบันของ Hex Trust Wrapped XRP คือเท่าไร?

Hex Trust Wrapped XRP (WXRP) ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.19331053898520972000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Hex Trust Wrapped XRP มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,HyperEVM Ecosystem WXRP มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ WXRP ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WXRP มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Hex Trust Wrapped XRP มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 50000000.0 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ WXRP คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Hex Trust Wrapped XRP ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1609656031.52169440644000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Hex Trust Wrapped XRP มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -0.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Hex Trust Wrapped XRP เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,HyperEVM Ecosystem WXRP แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hex Trust Wrapped XRP

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:42:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hex Trust Wrapped XRP (WXRP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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