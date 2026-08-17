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ราคาปัจจุบัน Midas Fasanara Global Open วันนี้ คือ 1 USD มูลค่าตลาด MGLO เท่ากับ 40,282,614 USD ติดตามการอัปเดตราคา MGLO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Midas Fasanara Global Open วันนี้ คือ 1 USD มูลค่าตลาด MGLO เท่ากับ 40,282,614 USD ติดตามการอัปเดตราคา MGLO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Midas Fasanara Global Open ราคา (MGLO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MGLO เป็น USD

$1
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0.00%1D
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ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Midas Fasanara Global Open (MGLO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:28:54 (UTC+8)

ราคา Midas Fasanara Global Open วันนี้

ราคาปัจจุบัน Midas Fasanara Global Open (MGLO) วันนี้ $ 1.0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MGLO เป็น USD คือ $ 1.0 ต่อ MGLO.

Midas Fasanara Global Open มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 40,282,614 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 40.28M MGLO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MGLO เทรดระหว่าง $ 1.0 (ต่ำ) กับ $ 1.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MGLO เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Midas Fasanara Global Open (MGLO) ข้อมูลการตลาด

$ 40.28M
$ 40.28M$ 40.28M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 40.28M
$ 40.28M$ 40.28M

40.28M
40.28M 40.28M

40,282,613.51699027
40,282,613.51699027 40,282,613.51699027

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Midas Fasanara Global Open คือ $ 40.28M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ MGLO คือ 40.28M โดยมีอุปทานรวมที่ 40282613.51699027 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 40.28M

ประวัติราคา Midas Fasanara Global Open USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ประวัติราคา Midas Fasanara Global Open (MGLO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Fasanara Global Open เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Fasanara Global Open เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Fasanara Global Open เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas Fasanara Global Open เป็น USD เท่ากับ $ 0.0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0.00.00%

การคาดการณ์ราคา Midas Fasanara Global Open

การคาดการณ์ราคา Midas Fasanara Global Open (MGLO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MGLO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Midas Fasanara Global Open (MGLO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Midas Fasanara Global Open อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Midas Fasanara Global Open จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MGLO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Midas Fasanara Global Open

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Midas Fasanara Global Open (MGLO) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemEthereum EcosystemMidas Liquid Yield Tokens

เกี่ยวกับ Midas Fasanara Global Open

ราคาปัจจุบันของ Midas Fasanara Global Open ที่ซื้อขายอยู่คือเท่าไร?

Midas Fasanara Global Open มีราคาอยู่ที่ ฿32.294786271660000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.0%

มีกิจกรรมการซื้อขายมากแค่ไหนในวันนี้?

มูลค่ารวมของการซื้อขายทั้งหมดบนกระดานแลกเปลี่ยนหลักอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดและสภาพคล่องที่ต่อเนื่อง

ตลาด MGLO มีสภาพคล่องมากเพียงใด?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 สะท้อนถึงความลึกของหนังสือคำสั่งซื้อ ประสิทธิภาพในการดำเนินการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ และความแคบของสเปรดในคู่ซื้อขายหลัก

ช่วงการซื้อขายรายวันบ่งบอกอะไรบ้าง?

การเคลื่อนไหวของราคาระหว่าง ฿32.294786271660000 และ ฿32.294786271660000 เน้นถึงระดับความผันผวนในปัจจุบันและแรงฉุดภายในวัน

อันดับปัจจุบันของ Midas Fasanara Global Open ในตลาดคืออะไร?

ขณะนี้ Midas Fasanara Global Open อยู่ในอันดับที่ #493 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1300918409.59377891924000

อุปทานมีบทบาทอย่างไรต่อเสถียรภาพของราคา?

อุปทานโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 40282613.51699027 ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของราคา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสูงหรือขาดแคลน

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อโปรไฟล์สภาพคล่องของ Midas Fasanara Global Open?

สภาพคล่องขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ทำตลาด ความหลากหลายของคู่ซื้อขาย ความลึกของกระดานแลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วมของระบบนิเวศจากเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Midas Fasanara Global Open

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:28:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Midas Fasanara Global Open (MGLO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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