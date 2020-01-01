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โทเค็น ลอนช์แพด Buidlpad ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ลอนช์แพด Buidlpad เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06512
-0.08%
-1.14%
-3.17%
$ 187.13M
$ 839.38K
2
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06084
-0.18%
+0.33%
+0.78%
$ 27.73M
$ 878.17K
3
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0.007635
+0.14%
-1.68%
-8.67%
$ 26.15M
$ 7.40M
4
Aria
Aria
ARIAIP
$ 0.00048531
0.00%
-0.01%
-4.14%
$ 161.61K
$ 122.01
5
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1081
-3.01%
+2.41%
-3.28%
--
$ 738.83K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ลอนช์แพด Buidlpad คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ลอนช์แพด Buidlpad เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 5 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $241.17M
โทเค็น ลอนช์แพด Buidlpad ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ลอนช์แพด Buidlpad ที่ติดตามบน MEXC นั้น BARD แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.41% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ลอนช์แพด Buidlpad กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 5 ลอนช์แพด Buidlpad ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ลอนช์แพด Buidlpad ยอดนิยม รวมถึง FF, LAYER, SAHARA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ลอนช์แพด Buidlpad คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ลอนช์แพด Buidlpad ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $241.17M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ลอนช์แพด Buidlpad นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง