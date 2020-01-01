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โทเค็น AUD Stablecoin ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม AUD Stablecoin เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.704925
0.00%
+0.19%
-0.35%
$ 5.34M
$ 3.35K
2
Forte AUD
Forte AUD
AUDF
$ 0.698307
0.00%
0.00%
-0.25%
$ 3.54M
$ 53.61
3
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.707855
0.00%
0.00%
+0.13%
$ 2.24M
$ 49.08K
4
Macropod
Macropod
AUDM
$ 0.706555
+0.03%
0.00%
+0.34%
$ 2.12M
$ 5.46K
5
Mento Australian Dollar
Mento Australian Dollar
AUDM
$ 0.708377
0.00%
0.00%
+0.27%
$ 17.23K
$ 473.34

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น AUD Stablecoin คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น AUD Stablecoin เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 5 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $13.25M
โทเค็น AUD Stablecoin ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น AUD Stablecoin ที่ติดตามบน MEXC นั้น AUDD แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น AUD Stablecoin กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 5 AUD Stablecoin ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น AUD Stablecoin ยอดนิยม รวมถึง AUDD, AUDF, AUDX. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ AUD Stablecoin คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น AUD Stablecoin ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $13.25M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม AUD Stablecoin นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง