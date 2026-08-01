Aussie Dollar Token ราคา (AUDX)
ราคาปัจจุบัน Aussie Dollar Token (AUDX) วันนี้ $ 0,707867, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AUDX เป็น USD คือ $ 0,707867 ต่อ AUDX.
Aussie Dollar Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2 235 479 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3,16M AUDX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AUDX เทรดระหว่าง $ 0,707376 (ต่ำ) กับ $ 0,708511 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,22 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,099824
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AUDX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0,13% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 49,08K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aussie Dollar Token คือ $ 2,24M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 49,08K อุปทานหมุนเวียนของ AUDX คือ 3,16M โดยมีอุปทานรวมที่ 3158067.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2,24M
--
-0,08%
+0,13%
+0,13%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aussie Dollar Token เป็น USD เท่ากับ $ -0,000609191357921257
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aussie Dollar Token เป็น USD เท่ากับ $ +0,0064129210
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aussie Dollar Token เป็น USD เท่ากับ $ +0,0006527241
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aussie Dollar Token เป็น USD เท่ากับ $ +0,0000225375897397
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0,000609191357921257
|-0,08%
|30 วัน
|$ +0,0064129210
|+0,91%
|60 วัน
|$ +0,0006527241
|+0,09%
|90 วัน
|$ +0,0000225375897397
|+0,00%
ในปี 2040 ราคาของ Aussie Dollar Token อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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มูลค่าปัจจุบันของ Aussie Dollar Token วันนี้เป็นเท่าไร?
วันนี้ Aussie Dollar Token เทรดที่ราคา ฿22.85881149866513128000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์
ตอนนี้ AUDX มีความผันผวนมากแค่ไหน?
อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด
วันนี้ Aussie Dollar Token มีสภาพคล่องอย่างไร?
Aussie Dollar Token มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น
ราคาของ AUDX เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿22.84295586978873984000 ถึง ฿22.87960788358650824000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้
ปริมาณการซื้อขายของ AUDX ในวันนี้เป็นเท่าไร?
ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด
นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Aussie Dollar Token อย่างไร?
ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,XDC Ecosystem,Base Ecosystem,Polygon zkEVM Ecosystem,Conflux Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,Morph L2 Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,Redbelly Network Ecosystem,AUD Stablecoin ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ AUDX อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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