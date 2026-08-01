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ราคาปัจจุบัน Aussie Dollar Token วันนี้ คือ 0,707867 USD มูลค่าตลาด AUDX เท่ากับ 2 235 479 USD ติดตามการอัปเดตราคา AUDX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Aussie Dollar Token วันนี้ คือ 0,707867 USD มูลค่าตลาด AUDX เท่ากับ 2 235 479 USD ติดตามการอัปเดตราคา AUDX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Aussie Dollar Token ราคา (AUDX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AUDX เป็น USD

$0,707879
$0,707879$0,707879
0,00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
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Aussie Dollar Token (AUDX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:33:25 (UTC+8)

ราคา Aussie Dollar Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Aussie Dollar Token (AUDX) วันนี้ $ 0,707867, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AUDX เป็น USD คือ $ 0,707867 ต่อ AUDX.

Aussie Dollar Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2 235 479 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3,16M AUDX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AUDX เทรดระหว่าง $ 0,707376 (ต่ำ) กับ $ 0,708511 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,22 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,099824

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AUDX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0,13% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 49,08K.

Aussie Dollar Token (AUDX) ข้อมูลการตลาด

$ 2,24M
$ 2,24M$ 2,24M

$ 49,08K
$ 49,08K$ 49,08K

$ 2,24M
$ 2,24M$ 2,24M

3,16M
3,16M 3,16M

3 158 067,0
3 158 067,0 3 158 067,0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aussie Dollar Token คือ $ 2,24M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 49,08K อุปทานหมุนเวียนของ AUDX คือ 3,16M โดยมีอุปทานรวมที่ 3158067.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2,24M

ประวัติราคา Aussie Dollar Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0,707376
$ 0,707376$ 0,707376
ต่ำสุด 24h
$ 0,708511
$ 0,708511$ 0,708511
สูงสุด 24h

$ 0,707376
$ 0,707376$ 0,707376

$ 0,708511
$ 0,708511$ 0,708511

$ 1,22
$ 1,22$ 1,22

$ 0,099824
$ 0,099824$ 0,099824

--

-0,08%

+0,13%

+0,13%

ประวัติราคา Aussie Dollar Token (AUDX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aussie Dollar Token เป็น USD เท่ากับ $ -0,000609191357921257
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aussie Dollar Token เป็น USD เท่ากับ $ +0,0064129210
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aussie Dollar Token เป็น USD เท่ากับ $ +0,0006527241
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aussie Dollar Token เป็น USD เท่ากับ $ +0,0000225375897397

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0,000609191357921257-0,08%
30 วัน$ +0,0064129210+0,91%
60 วัน$ +0,0006527241+0,09%
90 วัน$ +0,0000225375897397+0,00%

การคาดการณ์ราคา Aussie Dollar Token

การคาดการณ์ราคา Aussie Dollar Token (AUDX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AUDX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Aussie Dollar Token (AUDX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Aussie Dollar Token อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Aussie Dollar Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AUDX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Aussie Dollar Token

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Aussie Dollar Token (AUDX) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
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หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAUD StablecoinBase Ecosystem

เกี่ยวกับ Aussie Dollar Token

มูลค่าปัจจุบันของ Aussie Dollar Token วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Aussie Dollar Token เทรดที่ราคา ฿22.85881149866513128000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ AUDX มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Aussie Dollar Token มีสภาพคล่องอย่างไร?

Aussie Dollar Token มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ AUDX เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿22.84295586978873984000 ถึง ฿22.87960788358650824000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ AUDX ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Aussie Dollar Token อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,XDC Ecosystem,Base Ecosystem,Polygon zkEVM Ecosystem,Conflux Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,Morph L2 Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,Redbelly Network Ecosystem,AUD Stablecoin ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ AUDX อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aussie Dollar Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:33:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aussie Dollar Token (AUDX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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