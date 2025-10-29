ราคาปัจจุบัน Diem วันนี้ คือ 146.81 USD ติดตามการอัปเดตราคา DIEM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DIEM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Diem วันนี้ คือ 146.81 USD ติดตามการอัปเดตราคา DIEM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DIEM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DIEM

ข้อมูลราคา DIEM

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DIEM

โทเคโนมิกส์ DIEM

การคาดการณ์ราคา DIEM

Diem โลโก้

Diem ราคา (DIEM)

ราคาปัจจุบัน 1 DIEM เป็น USD

$146.81
$146.81
-3.90%1D
USD
Diem (DIEM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:08:55 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Diem (DIEM) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 145.2
$ 145.2
ต่ำสุด 24h
$ 153.46
$ 153.46
สูงสุด 24h

$ 145.2
$ 145.2

$ 153.46
$ 153.46

$ 347.15
$ 347.15

$ 122.12
$ 122.12

+0.06%

-3.98%

-1.70%

-1.70%

ราคาเรียลไทม์ Diem (DIEM) คือ $146.81 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDIEM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 145.2 และราคาสูงสุด $ 153.46 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DIEM คือ $ 347.15 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 122.12

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DIEM มีการเปลี่ยนแปลง +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.70% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Diem (DIEM) ข้อมูลการตลาด

$ 4.73M
$ 4.73M

--
--

$ 4.73M
$ 4.73M

32.26K
32.26K

32,261.04848312061
32,261.04848312061

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Diem คือ $ 4.73M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DIEM คือ 32.26K โดยมีอุปทานรวมที่ 32261.04848312061 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.73M

ประวัติราคา Diem (DIEM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Diem เป็น USD เท่ากับ $ -6.0910165192573
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Diem เป็น USD เท่ากับ $ +8.7921866420
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Diem เป็น USD เท่ากับ $ -30.8496110490
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Diem เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -6.0910165192573-3.98%
30 วัน$ +8.7921866420+5.99%
60 วัน$ -30.8496110490-21.01%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Diem (DIEM)

DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities:

Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute

Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Diem (USD)

Diem (DIEM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Diem (DIEM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Diem

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Diem ตอนนี้!

DIEM เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Diem (DIEM)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Diem (DIEM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DIEMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Diem (DIEM)

วันนี้ Diem (DIEM) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DIEM เป็นUSD คือ 146.81 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DIEM เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DIEM เป็น USD คือ $ 146.81 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Diem คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DIEM คือ $ 4.73M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DIEM คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DIEM คือ 32.26K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DIEM คือเท่าใด?
DIEM ถึงราคา ATH ที่ 347.15 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DIEM คือเท่าไร?
DIEM ถึงราคา ATL ที่ 122.12 USD
ปริมาณการเทรดของ DIEM คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DIEM คือ -- USD
ปีนี้ DIEM จะสูงขึ้นอีกไหม?
DIEM อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DIEM เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:08:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Diem (DIEM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

