affine ราคา (SN120)
ราคาปัจจุบัน affine (SN120) วันนี้ $ 11.21, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.66% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SN120 เป็น USD คือ $ 11.21 ต่อ SN120.
affine มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 42,965,989 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3.83M SN120 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SN120 เทรดระหว่าง $ 10.55 (ต่ำ) กับ $ 11.35 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 30.83 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.138582
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SN120 เคลื่อนไหว -0.61% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.97% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 259.22K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ affine คือ $ 42.97M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 259.22K อุปทานหมุนเวียนของ SN120 คือ 3.83M โดยมีอุปทานรวมที่ 3834069.051663735 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 42.97M
-0.61%
-0.65%
-10.97%
-10.97%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา affine เป็น USD เท่ากับ $ -0.07414506054453618
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา affine เป็น USD เท่ากับ $ +566.1841336320
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา affine เป็น USD เท่ากับ $ +566.1841336320
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา affine เป็น USD เท่ากับ $ +0.003535803611883
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.07414506054453618
|-0.65%
|30 วัน
|$ +566.1841336320
|+5,050.71%
|60 วัน
|$ +566.1841336320
|+5,050.71%
|90 วัน
|$ +0.003535803611883
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ affine อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ affine คือเท่าไร?
affine (SN120) ซื้อขายอยู่ที่ ฿362.0173057134794000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ
affine มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?
ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets SN120 มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้
วันนี้ SN120 ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SN120 มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ affine มีเท่าไร?
วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 3834069.051663735 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้
มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ SN120 คือเท่าไร?
ปัจจุบัน affine ครองอันดับตลาดที่ #468 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1387549649.87466485746000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา affine มีผลงานเป็นอย่างไร?
ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -0.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --
affine เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?
ในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets SN120 แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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