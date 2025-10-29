BESC MONEY ราคา (MONEY)
-0.02%
+1.56%
-6.64%
-6.64%
ราคาเรียลไทม์ BESC MONEY (MONEY) คือ $20.1 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMONEY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 19.27 และราคาสูงสุด $ 20.44 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MONEY คือ $ 39.54 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 19.27
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MONEY มีการเปลี่ยนแปลง -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.56% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -6.64% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BESC MONEY คือ $ 839.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MONEY คือ 42.00K โดยมีอุปทานรวมที่ 41999.00486997013 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 839.29K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BESC MONEY เป็น USD เท่ากับ $ +0.309087
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BESC MONEY เป็น USD เท่ากับ $ -4.9983654900
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BESC MONEY เป็น USD เท่ากับ $ -7.6315077000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BESC MONEY เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.309087
|+1.56%
|30 วัน
|$ -4.9983654900
|-24.86%
|60 วัน
|$ -7.6315077000
|-37.96%
|90 วัน
|$ 0
|--
At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs
BESC Coin is more than a cryptocurrency—it's a stake in a thriving, real-world business with a proven track record of success. With profit-sharing, staking rewards, advanced trading features, and exclusive client benefits, BESC Coin offers unparalleled value for investors and customers alike. Join us in building the future of construction and blockchain technology.
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
