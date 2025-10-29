ราคาปัจจุบัน BESC MONEY วันนี้ คือ 20.1 USD ติดตามการอัปเดตราคา MONEY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MONEY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BESC MONEY วันนี้ คือ 20.1 USD ติดตามการอัปเดตราคา MONEY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MONEY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

BESC MONEY (MONEY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:52:02 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BESC MONEY (MONEY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-0.02%

+1.56%

-6.64%

-6.64%

ราคาเรียลไทม์ BESC MONEY (MONEY) คือ $20.1 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMONEY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 19.27 และราคาสูงสุด $ 20.44 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MONEY คือ $ 39.54 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 19.27

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MONEY มีการเปลี่ยนแปลง -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.56% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -6.64% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BESC MONEY (MONEY) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BESC MONEY คือ $ 839.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MONEY คือ 42.00K โดยมีอุปทานรวมที่ 41999.00486997013 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 839.29K

ประวัติราคา BESC MONEY (MONEY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BESC MONEY เป็น USD เท่ากับ $ +0.309087
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BESC MONEY เป็น USD เท่ากับ $ -4.9983654900
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BESC MONEY เป็น USD เท่ากับ $ -7.6315077000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BESC MONEY เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.309087+1.56%
30 วัน$ -4.9983654900-24.86%
60 วัน$ -7.6315077000-37.96%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ BESC MONEY (MONEY)

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs

BESC Coin is more than a cryptocurrency—it's a stake in a thriving, real-world business with a proven track record of success. With profit-sharing, staking rewards, advanced trading features, and exclusive client benefits, BESC Coin offers unparalleled value for investors and customers alike. Join us in building the future of construction and blockchain technology.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา BESC MONEY (USD)

BESC MONEY (MONEY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BESC MONEY (MONEY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BESC MONEY

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BESC MONEY ตอนนี้!

MONEY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BESC MONEY (MONEY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BESC MONEY (MONEY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MONEYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BESC MONEY (MONEY)

วันนี้ BESC MONEY (MONEY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MONEY เป็นUSD คือ 20.1 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MONEY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MONEY เป็น USD คือ $ 20.1 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BESC MONEY คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MONEY คือ $ 839.25K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MONEY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MONEY คือ 42.00K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MONEY คือเท่าใด?
MONEY ถึงราคา ATH ที่ 39.54 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MONEY คือเท่าไร?
MONEY ถึงราคา ATL ที่ 19.27 USD
ปริมาณการเทรดของ MONEY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MONEY คือ -- USD
ปีนี้ MONEY จะสูงขึ้นอีกไหม?
MONEY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MONEY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:52:02 (UTC+8)

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

