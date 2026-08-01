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ราคาปัจจุบัน Ayy Lmao วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AYYLIEN เท่ากับ 57,467 USD ติดตามการอัปเดตราคา AYYLIEN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Ayy Lmao วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AYYLIEN เท่ากับ 57,467 USD ติดตามการอัปเดตราคา AYYLIEN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Ayy Lmao ราคา (AYYLIEN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AYYLIEN เป็น USD

$0.000000136429
$0.000000136429$0.000000136429
+0.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ayy Lmao (AYYLIEN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:36:21 (UTC+8)

ราคา Ayy Lmao วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ayy Lmao (AYYLIEN) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AYYLIEN เป็น USD คือ $ 0 ต่อ AYYLIEN.

Ayy Lmao มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 57,467 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 420.69B AYYLIEN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AYYLIEN เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AYYLIEN เคลื่อนไหว -0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.30% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Ayy Lmao (AYYLIEN) ข้อมูลการตลาด

$ 57.47K
$ 57.47K$ 57.47K

--
----

$ 57.47K
$ 57.47K$ 57.47K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ayy Lmao คือ $ 57.47K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AYYLIEN คือ 420.69B โดยมีอุปทานรวมที่ 420690000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 57.47K

ประวัติราคา Ayy Lmao USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

+1.09%

+1.30%

+1.30%

ประวัติราคา Ayy Lmao (AYYLIEN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ayy Lmao เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ayy Lmao เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ayy Lmao เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ayy Lmao เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.09%
30 วัน$ 0-3.49%
60 วัน$ 0-53.00%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Ayy Lmao

การคาดการณ์ราคา Ayy Lmao (AYYLIEN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AYYLIEN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ayy Lmao (AYYLIEN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ayy Lmao อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Ayy Lmao จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AYYLIEN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ayy Lmao

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Ayy Lmao (AYYLIEN) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemMeme

เกี่ยวกับ Ayy Lmao

ราคาปัจจุบันของ Ayy Lmao คือเท่าไร?

ราคาสดของ Ayy Lmao (AYYLIEN) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Ayy Lmao ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Ayy Lmao อยู่ในอันดับที่ #6757 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1855754.42900119528000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ AYYLIEN มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ AYYLIEN คือ 420690000000.0 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Ayy Lmao เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Ayy Lmao เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿ (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿ (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Ayy Lmao ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Ayy Lmao เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿ ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ AYYLIEN ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Ayy Lmao?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 1.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Meme,Ethereum Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ayy Lmao

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:36:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ayy Lmao (AYYLIEN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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