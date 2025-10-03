Utforska OneID(ONEID) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ONEID-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska OneID(ONEID) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ONEID-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

OneID (ONEID) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om OneID(ONEID), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

OneID (ONEID) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för OneID(ONEID), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 1.22M
Totalt utbud: $ 1.00B
Cirkulerande utbud $ 500.00M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.44M
Högsta någonsin: $ 0.00559682
Lägsta någonsin: $ 0.00164865
Aktuellt pris: $ 0.00245052

OneID (ONEID) Information

OneID is your all-access identity pass to the open internet. We're building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities.

Officiell webbplats: https://www.oneid.xyz/

OneID (ONEID) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i OneID (ONEID) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet ONEID-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många ONEID-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.