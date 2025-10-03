Utforska Jim(JIM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JIM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Jim(JIM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om JIM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om JIM JIM prisinformation JIM officiell webbplats JIM tokenomics JIM Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Jim (JIM) / Tokenomik / Jim (JIM) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Jim(JIM), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD jim tokenomics Information om jim Jim (JIM) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Jim(JIM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 672.01K $ 672.01K $ 672.01K Totalt utbud: $ 298.31B $ 298.31B $ 298.31B Cirkulerande utbud $ 228.88B $ 228.88B $ 228.88B FDV (värdering efter full utspädning): $ 875.85K $ 875.85K $ 875.85K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Jim(JIM) Köp JIM nu! Jim (JIM) Information What is the project about? RoastHimJim is an AI bot built on top of Twitter.com. It is built to provide a fun way for people to harmlessly roast others online while making sure ethical responses are still being generated. What makes your project unique? Combining the (roasting + meme) culture of Crypto Twitter (CT) and twitter users, anyone can tag RoastHimJim on tweets they will like for Jim to responsd to. Jim will generate a funny roast in response to the tweet. History of your project. The project was born out of a need for a large community of people that love having a good time with their community. Devs that were previously well versed with Twitter bots came together the new phenomenon that could soon be used across platform on all social networks and apps. What’s next for your project? RoastHimJim intends to challenge the boundaries of AI. First will be improvement of the bot that we already have. The road map is to increase the functionality to all social platforms eg. Discord, Telegram etc What can your token be used for? Other than holders being able to support the project and the innovation behind the AI. They can join in the ever-lasting Meme culture of CT. The team also intends to burn the tokens per tweet (summoning of the bot). A certain amount of jim tokens will be burnt per trigger of the bot, leading to the token being deflationary. What is the project about? RoastHimJim is an AI bot built on top of Twitter.com. It is built to provide a fun way for people to harmlessly roast others online while making sure ethical responses are still being generated. What makes your project unique? Combining the (roasting + meme) culture of Crypto Twitter (CT) and twitter users, anyone can tag RoastHimJim on tweets they will like for Jim to responsd to. Jim will generate a funny roast in response to the tweet. History of your project. The project was born out of a need for a large community of people that love having a good time with their community. Devs that were previously well versed with Twitter bots came together the new phenomenon that could soon be used across platform on all social networks and apps. What’s next for your project? RoastHimJim intends to challenge the boundaries of AI. First will be improvement of the bot that we already have. The road map is to increase the functionality to all social platforms eg. Discord, Telegram etc What can your token be used for? Other than holders being able to support the project and the innovation behind the AI. They can join in the ever-lasting Meme culture of CT. The team also intends to burn the tokens per tweet (summoning of the bot). A certain amount of jim tokens will be burnt per trigger of the bot, leading to the token being deflationary. Officiell webbplats: https://www.jimaistudios.com/ Jim (JIM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Jim (JIM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet JIM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många JIM-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår JIM:s tokenomics, utforska JIM-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för JIM Vill du veta vart JIM kan vara på väg? På JIM sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se JIM-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn