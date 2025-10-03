Jim (JIM) Tokenomics

Jim (JIM) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Jim(JIM), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 20:16:35 (UTC+8)
USD

Jim (JIM) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Jim(JIM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 672.01K
$ 672.01K$ 672.01K
Totalt utbud:
$ 298.31B
$ 298.31B$ 298.31B
Cirkulerande utbud
$ 228.88B
$ 228.88B$ 228.88B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 875.85K
$ 875.85K$ 875.85K
Högsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0$ 0

Jim (JIM) Information

What is the project about?

RoastHimJim is an AI bot built on top of Twitter.com. It is built to provide a fun way for people to harmlessly roast others online while making sure ethical responses are still being generated. 

What makes your project unique?

Combining the (roasting + meme) culture of Crypto Twitter (CT) and twitter users, anyone can tag RoastHimJim on tweets they will like for Jim to responsd to. Jim will generate a funny roast in response to the tweet.

History of your project.

The project was born out of a need for a large community of people that love having a good time with their community. Devs that were previously well versed with Twitter bots came together the new phenomenon that could soon be used across platform on all social networks and apps. 

What’s next for your project?

RoastHimJim intends to challenge the boundaries of AI. First will be improvement of the bot that we already have. The road map is to increase the functionality to all social platforms eg. Discord, Telegram etc

What can your token be used for?

Other than holders being able to support the project and the innovation behind the AI. They can join in the ever-lasting Meme culture of CT. The team also intends to burn the tokens per tweet (summoning of the bot). A certain amount of jim tokens will be burnt per trigger of the bot, leading to the token being deflationary.

Officiell webbplats:
https://www.jimaistudios.com/

Jim (JIM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Jim (JIM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet JIM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många JIM-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår JIM:s tokenomics, utforska JIM-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för JIM

Vill du veta vart JIM kan vara på väg? På JIM sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn