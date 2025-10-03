Utforska Chainflip(FLIP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FLIP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Chainflip(FLIP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FLIP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 43.96M $ 43.96M $ 43.96M Totalt utbud: $ 94.79M $ 94.79M $ 94.79M Cirkulerande utbud $ 67.21M $ 67.21M $ 67.21M FDV (värdering efter full utspädning): $ 62.00M $ 62.00M $ 62.00M Högsta någonsin: $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 Lägsta någonsin: $ 0.30855 $ 0.30855 $ 0.30855 Aktuellt pris: $ 0.653865 $ 0.653865 $ 0.653865 Läs mer om priset på Chainflip(FLIP) Köp FLIP nu! Chainflip (FLIP) Information Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique ‘Just-inTime’ based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FLIP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FLIP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 