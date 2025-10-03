Utforska Augur(REP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om REP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Augur(REP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om REP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Augur (REP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Augur(REP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Totalt utbud: $ 8.07M $ 8.07M $ 8.07M Cirkulerande utbud $ 8.07M $ 8.07M $ 8.07M FDV (värdering efter full utspädning): $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Högsta någonsin: $ 341.85 $ 341.85 $ 341.85 Lägsta någonsin: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Aktuellt pris: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Augur (REP) Information Augur is a trustless, decentralized platform for prediction markets. Augur is an Ethereum-based decentralized prediction market that leverages the wisdom of the crowds to create a search engine for the future that runs on its own token, REP. Augur allows users to create their markets for specific questions they may have and to profit from the trading buys while allowing users to buy positive or negative shares regarding the outcome of a future event. Prediction markets are markets created to trade the probability of an event happening. The market prices indicate what the crowd thinks the probability of an event happening. Predictive markets have shown to have been effective in accurately forecasting many results however it is still not widely used due to the many regulatory hurdles involved in setting up such a market. Augur aims to set up such a market in a decentralized manner. Augur is an Ethereum-based decentralized prediction market that leverages the wisdom of the crowds to create a search engine for the future that runs on its own token, REP. Augur allows users to create their markets for specific questions they may have and to profit from the trading buys while allowing users to buy positive or negative shares regarding the outcome of a future event. Augur REP is the gambling cryptocurrency. It’s the crypto token you can use to bet on sporting events, political outcomes, economies and just about everything else in the prediction markets. Online gambling is a $52 billion a year industry. At its founding the project included Intrade founder Ron Bernstein, Robin Hanson, and Ethereum founder Vitalik Buterin among its advisers. In April 2015, Augur's first contract was uploaded to the Ethereum network.The first beta version was released in March 2016. In October 2016, all the reputation tokens that were for sale during the 2015 crowdfunding campaign were distributed to their owners on the live Ethereum network and the two largest cryptocurrency exchanges, Poloniex and Kraken, added support for these tokens on their trading platforms. The project was delayed until it was launched in July 2018. At its founding the project included Intrade founder Ron Bernstein, Robin Hanson, and Ethereum founder Vitalik Buterin among its advisers. In April 2015, Augur's first contract was uploaded to the Ethereum network.The first beta version was released in March 2016. In October 2016, all the reputation tokens that were for sale during the 2015 crowdfunding campaign were distributed to their owners on the live Ethereum network and the two largest cryptocurrency exchanges, Poloniex and Kraken, added support for these tokens on their trading platforms. The project was delayed until it was launched in July 2018. Officiell webbplats: http://www.augur.net/ Whitepaper: https://bravenewcoin.com/assets/Whitepapers/Augur-A-Decentralized-Open-Source-Platform-for-Prediction-Markets.pdf Augur (REP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Augur (REP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet REP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många REP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 