Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Palu(PALU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

PALU är ett BNB Chain-mememynt centrerat kring ett "docka/maskot"-koncept, med en communitydriven berättelse om "Binance-dockor på kedjan, potentiellt igenkända av det officiella teamet".

PALU är ett BNB Chain-mememynt centrerat kring ett "docka/maskot"-koncept, med en communitydriven berättelse om "Binance-dockor på kedjan, potentiellt igenkända av det officiella teamet".

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många PALU-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet PALU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Palu (PALU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper PALU Är du intresserad av att lägga till Palu(PALU) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa PALU, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper PALU på MEXC nu!

Palu (PALU) Prishistorik Att analysera prishistoriken för PALU hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för PALU nu!