1. Välj din annons Välj annons med önskat pris och betalningssätt. Ange din köpkvantitet och transaktionsbelopp för att slutföra ordern.

2. Betala säljaren Skicka pengar till säljaren via de föreslagna betalningsmetoderna. Slutför fiat-transaktionen och klicka på [Överföring avslutad, meddela säljare] på MEXC P2P. MEXC kommer inte att ta ut några avgifter.