Slutför P2P-affärer i tre steg och köp krypto utan avgifter!
Köp krypto
Sälj krypto
1. Välj din annons
Välj annons med önskat pris och betalningssätt. Ange din köpkvantitet och transaktionsbelopp för att slutföra ordern.
2. Betala säljaren
Skicka pengar till säljaren via de föreslagna betalningsmetoderna. Slutför fiat-transaktionen och klicka på [Överföring avslutad, meddela säljare] på MEXC P2P. MEXC kommer inte att ta ut några avgifter.
3. Få din Krypto
Säljaren kommer att släppa krypto efter att ha mottagit betalningen. Gå till fiat-kontot för att se krypton du fick.