Tokenomika ErgOne (ERGONE)
Tokenomika in analiza cen ErgOne (ERGONE)
Informacije o ErgOne (ERGONE)
ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne.
Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way.
It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively.
Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money.
Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects.
ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing.
🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded
It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it
ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps
We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future.
Tokenomika ErgOne (ERGONE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ErgOne (ERGONE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ERGONE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ERGONE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ERGONE, raziščite ceno žetona ERGONE v živo!
