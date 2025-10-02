Odkrijte ključne vpoglede v chill ($CHILL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za chill ($CHILL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$chill is the first LSP7 token in existence. it was equally airdropped amongst the chillwhales community, the first LSP8 NFT project on the LUKSO blockchain. $chill plays a key role in not only the chill labs ecosystem; but also with LUKSO standard proposals through participation as a cultural currency, community & project based initiatives, as well as a reputation based system on-chain.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $CHILL, raziščite ceno žetona $CHILL v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $CHILL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike chill ($CHILL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $CHILL? Naša stran za napovedovanje cen $CHILL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

