Tokenomika BaaSid (BAAS)
Tokenomika in analiza cen BaaSid (BAAS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BaaSid (BAAS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o BaaSid (BAAS)
BaaSid divides the texts and images of personal information, splits and distributes them on a public network based on a block chain. BaaSid is a 100% decentralized personal information network that enables all companies to securely and conveniently use all their personal authentication without operating a centralized DB server.
Tokenomika BaaSid (BAAS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BaaSid (BAAS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BAAS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BAAS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BAAS, raziščite ceno žetona BAAS v živo!
