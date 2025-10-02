Tokenomika Solama (SOLAMA)

Tokenomika Solama (SOLAMA)

Odkrijte ključne vpoglede v Solama (SOLAMA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:01:50 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Solama (SOLAMA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Solama (SOLAMA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M
Skupna ponudba:
$ 676.58M
$ 676.58M$ 676.58M
Razpoložljivi obtok:
$ 653.87M
$ 653.87M$ 653.87M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.1476
$ 0.1476$ 0.1476
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000005565803546526
$ 0.000005565803546526$ 0.000005565803546526
Trenutna cena:
$ 0.00288
$ 0.00288$ 0.00288

Informacije o Solama (SOLAMA)

Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape.

Uradna spletna stran:
https://www.solama.com/
Bela knjiga:
https://www.solama.com/blog/
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/AVLhahDcDQ4m4vHM4ug63oh7xc8Jtk49Dm5hoe9Sazqr

Tokenomika Solama (SOLAMA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Solama (SOLAMA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SOLAMA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOLAMA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SOLAMA, raziščite ceno žetona SOLAMA v živo!

Kako kupiti SOLAMA

Želite v svoj portfelj dodati Solama (SOLAMA)? MEXC podpira različne načine nakupa SOLAMA, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Solama (SOLAMA)

Analiza zgodovine cen SOLAMA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SOLAMA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOLAMA? Naša stran za napovedovanje cen SOLAMA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti