The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived.
Tokenomika SHIFU (SHIFU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SHIFU (SHIFU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SHIFU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SHIFU.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SHIFU, raziščite ceno žetona SHIFU v živo!
Zgodovina cen SHIFU (SHIFU)
Analiza zgodovine cen SHIFU pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene SHIFU
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SHIFU? Naša stran za napovedovanje cen SHIFU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
