Napoved cene Mia Ko (MIA) (USD)

Pridobite napovedi cen za kriptovaluto Mia Ko v 2027, 2028, 2029, 2030 in še naprej. S takojšnjimi napovedmi na podlagi tržnih trendov in razpoloženja lahko predvidite, koliko bi se lahko MIA povečal v naslednjih petih letih ali dlje.

Vnesite število med –100 in 1,000, da predvidite ceno kriptovaluteMia Ko
%

* Izjava o omejitvi odgovornosti: Vse napovedi cen temeljijo na vnosih uporabnikov.

Mia Ko Napoved cene
$0.002717
-8.91%
USD
Dejansko
Napoved
Napoved cene kriptovalute Mia Ko za 2026–2050 (USD)

Napoved cene kriptovalute Mia Ko (MIA) za 2026 (to leto)

Na podlagi vaše napovedi bi se lahko rast kriptovalute Mia Ko povečala za 0.00%. Lahko doseže trgovalno ceno $ 0.002717 v 2026.

Napoved cene kriptovalute Mia Ko (MIA) za 2027 (naslednje leto)

Na podlagi vaše napovedi bi se lahko rast kriptovalute Mia Ko povečala za 5.00%. Lahko doseže trgovalno ceno $ 0.002852 v 2027.

Napoved cene kriptovalute Mia Ko (MIA) za 2028 (čez 2 leti)

Po modelu za napovedovanje cen naj bi cena MIA leta 2028 znašala $ 0.002995, kar pomeni stopnjo rasti 10.25%.

Napoved cene kriptovalute Mia Ko (MIA) za 2029 (čez 3 leta)

Po modelu za napovedovanje cen naj bi cena MIA leta 2029 znašala $ 0.003145, kar pomeni stopnjo rasti 15.76%.

Napoved cene kriptovalute Mia Ko (MIA) za 2030 (čez 4 leta)

V skladu z zgornjim modelom napovedovanja cen ciljna cena za MIA čez 2030 znaša $ 0.003302, z ocenjeno stopnjo rasti v višini 21.55%.

Napoved cene kriptovalute Mia Ko (MIA) za leto 2040 (čez 14 let)

Leta 2040 bi cena Mia Ko lahko dosegla rast 97.99%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.005379.

Napoved cene kriptovalute Mia Ko (MIA) za leto 2050 (čez 24 let)

Leta 2050 bi se cena Mia Ko lahko dosegla rast 222.51%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.008762.

Leto
Cena
Rast
  • 2026
    $ 0.002717
    0.00%
  • 2027
    $ 0.002852
    5.00%
  • 2028
    $ 0.002995
    10.25%
  • 2029
    $ 0.003145
    15.76%
  • 2030
    $ 0.003302
    21.55%
  • 2031
    $ 0.003467
    27.63%
  • 2032
    $ 0.003641
    34.01%
  • 2033
    $ 0.003823
    40.71%
Leto
Cena
Rast
  • 2034
    $ 0.004014
    47.75%
  • 2035
    $ 0.004214
    55.13%
  • 2036
    $ 0.004425
    62.89%
  • 2037
    $ 0.004646
    71.03%
  • 2038
    $ 0.004879
    79.59%
  • 2039
    $ 0.005123
    88.56%
  • 2040
    $ 0.005379
    97.99%
  • 2050
    $ 0.008762
    222.51%

Kratkoročna napoved cen Mia Ko za danes, jutri, ta teden in 30 dni

Datum
Napoved cene
Rast
  • January 23, 2026(Danes)
    $ 0.002717
    0.00%
  • January 24, 2026(jutri)
    $ 0.002717
    0.01%
  • January 30, 2026(Ta teden)
    $ 0.002719
    0.10%
  • February 22, 2026(30 dni)
    $ 0.002728
    0.41%
Napoved današnje cene Mia Ko (MIA)

Predvidena cena za MIA na dan January 23, 2026(Danes) je $0.002717. Ta projekcija odraža izračunan rezultat zagotovljenega odstotka rasti, kar uporabnikom omogoča posnetek potencialnega gibanja cen za danes.

Napoved cene Mia Ko (MIA) za jutri

Napoved cene MIA za January 24, 2026(jutri), pri čemer se uporabi vhodni podatek o letni rasti v višini 5 %, je $0.002717. Ti rezultati omogočajo oceno napovedi vrednosti žetona na podlagi izbranih parametrov.

Napoved cene Mia Ko za ta teden (MIA)

Do January 30, 2026(Ta teden), ko je bila napovedana cena MIA, z uporabo 5 % letne stopnje rasti, znaša $0.002719. Napoved tega tedna se izračuna na podlagi enakega odstotka rasti, da se zagotovi predstava o možnih gibanjih cen v prihodnjih dneh.

Napoved cene Mia Ko (MIA) 30 dni

Če pogledamo 30 dni vnaprej, je predvidena cena za MIA $0.002728. Ta napoved je izpeljana z uporabo vhodnega podatka o letni rasti 5 %, da se oceni, kakšna bi lahko bila vrednost žetona po enem mesecu.

Trenutna statistika cen Mia Ko

$ 0.002717
-8.91%

--
--
$ 54.51K
--

Najnovejša cena MIA je $ 0.002717. Njegova 24-urna sprememba znaša -8.91%, 24-urni volumen trgovanja pa je $ 54.51K.
Poleg tega MIA ima v razpoložljivi obtok -- in skupno tržno kapitalizacijo v višini --.

Kako kupiti Mia Ko (MIA)

Poskušate kupiti MIA? Zdaj lahko MIA kupujete s kreditno kartico, bančnim nakazilom, P2P in številnimi drugimi načini plačila. Naučite se, kako kupiti Mia Ko in začeti na MEXC!

Naučite se, kako kupiti MIA zdaj

Zgodovina cen Mia Ko

Glede na najnovejše podatke o Mia Ko, zbrane na strani s cenami v živo, je trenutna cena Mia Ko 0.002721 USD. Razpoložljivi obtok Mia Ko (MIA) je 0.00 MIA, kar pomeni, da je njegova tržna kapitalizacija  $--.

Pika
Sprememba(%)
Sprememba(USD)
Najvišja
Najnižja
  • 24 ur
    -0.06%
    $ -0.000185
    $ 0.003676
    $ 0.0026
  • 7 dni
    -0.06%
    $ -0.000183
    $ 0.004573
    $ 0.001853
  • 30 dni
    1.72%
    $ 0.001716
    $ 0.007025
    $ 0.001
24-urna uspešnost

V zadnjih 24 urah se je cena Mia Ko spremenila za $-0.000185, kar odraža spremembo vrednosti v višini -0.06%.

7-dnevna uspešnost

V zadnjih 7 dneh se je Mia Ko trgoval z najvišjo vrednostjo $0.004573 in najnižjo vrednostjo $0.001853. Cena se je spremenila za -0.06%. Ta nedavni trend kaže, da je na trgu potencial za nadaljnje gibanje MIA.

30-dnevna uspešnost

V zadnjem mesecu se je vrednost Mia Ko spremenila za 1.72%, kar pomeni približno  USD0.001716 na njegovo vrednost. To pomeni, da bi lahko v bližnji prihodnosti pri MIA prišlo do nadaljnjih sprememb cen.

Preverite celotno zgodovino cen Mia Ko za podrobne trende na MEXC

Poglejte celotno zgodovino cen MIA

Kako deluje modul za napovedovanje cen Mia Ko (MIA)?

Modul za napovedovanje cen Mia Ko je uporabniku prijazno orodje, ki vam pomaga oceniti morebitne prihodnje cene na podlagi lastnih predpostavk o rasti MIA. Ne glede na to, ali ste izkušen trgovec ali radoveden vlagatelj, ta modul ponuja preprost in interaktiven način za napovedovanje prihodnje vrednosti žetona.

1. Vnesite svojo napoved rasti

Najprej vnesite želeni odstotek rasti, ki je lahko pozitiven ali negativen, odvisno od vaših tržnih napovedi. To lahko odraža vaša pričakovanja za Mia Ko za naslednje leto, pet let ali celo desetletja v prihodnosti.

2. Izračunajte prihodnjo ceno

Ko vnesete stopnjo rasti, kliknite gumb »Izračunaj«. Modul bo takoj izračunal predvideno prihodnjo ceno žetona MIA, kar vam bo omogočilo jasno predstavo, kako vaša napoved vpliva na vrednost žetona skozi čas.

3. Raziščite različne scenarije

Eksperimentirate lahko z različnimi stopnjami rasti, da preverite, kako lahko različni tržni pogoji vplivajo na ceno Mia Ko. Ta prilagodljivost vam omogoča, da analizirate tako optimistične kot konservativne napovedi in tako sprejemate bolj utemeljene odločitve.

4. Sentiment uporabnikov in vpogledi v skupnost

Modul združuje tudi podatke o razpoloženju uporabnikov, tako da lahko svoje napovedi primerjate z napovedmi drugih uporabnikov. Ta skupni prispevek ponuja dragocen vpogled v to, kako skupnost dojema prihodnost MIA.

Tehnični kazalniki za napovedovanje cen

Za povečanje natančnosti napovedi modul uporablja različne tehnične kazalnike in tržne podatke. Ti vključujejo:

Eksponentne drseče povprečne vrednosti (EMA): Pomaga slediti gibanju cene žetona, tako da izravnava nihanja in omogoča vpogled v morebitne obrate trenda.

Bollingerjevi pasovi: Meri nestanovitnost trga in prepozna potencialne pogoje prekupljenosti ali preprodanosti.

Indeks relativne moči (RSI): Ocenjuje dinamiko gibanja MIA, da ugotovi, ali je v bikovski ali medvedji fazi.

Konvergenca in divergenca drsečih sredin (MACD): Ocenjuje moč in smer gibanja cen, da prepozna potencialne vstopne in izstopne točke. S kombiniranjem teh kazalnikov s tržnimi podatki v realnem času modul zagotavlja dinamično napovedovanje cen, kar vam pomaga pridobiti globlji vpogled v prihodnji potencial Mia Ko.

Zakaj je napovedovanje cen MIA pomembno?

MIA Napovedi cen so ključne iz več razlogov, vlagatelji pa jih uporabljajo za različne namene:

Razvoj naložbene strategije: Napovedi pomagajo vlagateljem oblikovati strategije. Z ocenjevanjem prihodnjih cen se lahko odločijo, kdaj bodo kriptovaluto kupili, prodali ali jo zadržali.

Ocena tveganja: Razumevanje potencialnih gibanj cen omogoča vlagateljem, da ocenijo tveganje, povezano z določenim kripto sredstvom. To je bistveno pri obvladovanju in zmanjševanju morebitnih izgub.

Analiza trga: Napovedi pogosto vključujejo analizo tržnih trendov, novic in zgodovinskih podatkov. Ta celovita analiza vlagateljem pomaga pri razumevanju tržne dinamike in dejavnikov, ki vplivajo na spremembe cen.

Razpršitev portfelja: Z napovedjo, katere kriptovalute bi lahko bile uspešne, lahko vlagatelji ustrezno razpršijo svoje portfelje in tveganje porazdelijo na različna sredstva.

Dolgoročno načrtovanje: Vlagatelji, ki iščejo dolgoročne dobičke, se pri prepoznavanju kriptovalut s potencialom za prihodnjo rast zanašajo na napovedi.

Psihološka pripravljenost: Poznavanje možnih cenovnih scenarijev vlagatelje čustveno in finančno pripravi na nestanovitnost trga.

Vključevanje skupnosti: Napovedi cen kriptovalut pogosto sprožijo razprave v skupnosti vlagateljev, kar vodi do širšega razumevanja in kolektivne modrosti o tržnih trendih.

Pogosta vprašanja (FAQ) :

Je vredno v MIA vlagati zdaj?
Glede na vaše napovedi bo MIA dosegel ceno -- na undefined, zaradi česar je žeton vreden razmisleka.
Kakšna je napoved cene MIA za naslednji mesec?
Glede na orodje za napovedovanje cen Mia Ko (MIA) bo napovedana cena MIA dosegla -- na undefined.
Koliko bo stal 1 MIA v 2027?
Trenutna cena za 1 Mia Ko (MIA) je $0.002717. Na podlagi zgornjega modela napovedi se pričakuje, da se bo MIA povečal za 0.00% in pri tem dosegel -- v 2027.
Kakšna je napovedana cena MIA čez 2028?
Mia Ko (MIA) naj bi se letno povečevala za 0.00% in dosegla ceno -- na MIA do 2028.
Kakšna je ocenjena ciljna cena MIA čez 2029?
Na podlagi vašega vnosa za napoved cene se pričakuje, da bo kriptovaluta Mia Ko (MIA) zrasla za 0.00%, z ocenjeno ciljno ceno -- čez 2029.
Kakšna je ocenjena ciljna cena MIA čez 2030?
Na podlagi vašega vnosa za napoved cene se pričakuje, da bo kriptovaluta Mia Ko (MIA) zrasla za 0.00%, z ocenjeno ciljno ceno -- čez 2030.
Kakšna je napoved cen MIA za leto 2040?
Mia Ko (MIA) se bo po napovedih vsako leto povečeval za 0.00% in do leta 2040 dosegel ceno -- za 1MIA.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2026-01-23 06:29:27 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Vsebina, objavljena na naših straneh s napovedmi cen kripto, temelji na informacijah in povratnih informacijah, ki so nam jih posredovali uporabniki MEXC in/ali drugi tretji viri. Predstavljeno vam je tako, »kot je«, samo v informativne in ilustrativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Pomembno je upoštevati, da predstavljene napovedi cen morda niso točne in jih ne bi smeli obravnavati kot take. Prihodnje cene se lahko bistveno razlikujejo od predstavljenih napovedi, zato se nanje ne bi smeli zanašati pri naložbenih odločitvah.

Poleg tega se ta vsebina ne sme razlagati kot finančni nasvet, niti ni namenjena priporočanju nakupa katerega koli določenega produkta ali storitve. MEXC vam na noben način ne odgovarja za kakršne koli izgube, ki bi jih lahko utrpeli zaradi sklicevanja, uporabe in/ali zanašanja na katero koli vsebino, objavljeno na naših straneh z napovedmi cen kriptovalut. Bistveno se je zavedati, da so cene digitalnih sredstev izpostavljene visokemu tržnemu tveganju in nestanovitnosti cen. Vrednost vaše naložbe se lahko zmanjša ali poveča in ni nobenega zagotovila, da si boste povrnili prvotno vloženi znesek. Konec koncev ste sami odgovorni za svoje naložbene odločitve in MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv napovednik prihodnje uspešnosti. Vlagajte samo v produkte, ki jih poznate in razumete povezana tveganja. Skrbno pretehtajte svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetujte z neodvisnim finančnim svetovalcem pred kakršnokoli naložbeno odločitvijo.