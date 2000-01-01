Hitri nakup
Nakup
Prodaja
Nakup
Prodaja
+ 0 ...
Osveži
Oglaševalec
Cena
Na voljo/omejitev
Način plačila
Trgovanje
Brez pristojbin
Nadaljnji podatki niso na voljo
Povlecite navzdol za osvežitev.
Ni podatkov
Dokončajte trgovanje P2P v treh korakih in kupujte kripto sredstva brez pristojbin!
Kupite kriptovalute
Prodaj Kripto
1. Izberite svojo oglasno sporočilo
Izberite oglas z želeno ceno in načinom plačila. Za dokončanje naročila vnesite količino nakupa in znesek transakcije.
2. Plačajte prodajalcu
Pošljite denar prodajalcu prek predlaganih načinov plačila. Dokončajte transakcijo fiat in v MEXC P2P kliknite [Prenos končan, obvesti prodajalca]. MEXC ne bo zaračunal nobenih pristojbin.
3. Pridobite svoj Kripto
Prodajalec bo sprostil kriptovaluto po prejemu plačila. Pojdite na račun Fiat in si oglejte kriptovaluto, ki ste jo prejeli.
Pogosta vprašanja