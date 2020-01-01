SNAP (SNAP) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SNAP (SNAP) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
SNAP (SNAP) informácie

SNAP is a meme coin on Solana Chain

Oficiálna webová stránka:
https://twitter.com/KeroNFTs
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/4G86CMxGsMdLETrYnavMFKPhQzKTvDBYGMRAdVtr72nu

SNAP (SNAP) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SNAP (SNAP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.64T
$ 1.64T$ 1.64T
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 7.12M
$ 7.12M$ 7.12M
Historické maximum:
$ 0.0001435
$ 0.0001435$ 0.0001435
Historické minimum:
$ 0.00000217840701118
$ 0.00000217840701118$ 0.00000217840701118
Aktuálna cena:
$ 0.000004331
$ 0.000004331$ 0.000004331

SNAP (SNAP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SNAP (SNAP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SNAP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SNAP tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SNAP tokenomiku, preskúmajte cenu SNAP tokenu naživo!

