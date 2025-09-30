Suilend (SEND) tokenomika

Suilend (SEND) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Suilend (SEND) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:33:36 (UTC+8)
USD

Suilend (SEND) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Suilend (SEND) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 28.25M
$ 28.25M$ 28.25M
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 56.23M
$ 56.23M$ 56.23M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 50.25M
$ 50.25M$ 50.25M
Historické maximum:
$ 6.0796
$ 6.0796$ 6.0796
Historické minimum:
$ 0.2752092555661979
$ 0.2752092555661979$ 0.2752092555661979
Aktuálna cena:
$ 0.5025
$ 0.5025$ 0.5025

Suilend (SEND) informácie

Suilend is a lending and borrowing platform on Sui.

Oficiálna webová stránka:
https://suilend.fi/
Prieskumník blokov:
https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xb45fcfcc2cc07ce0702cc2d229621e046c906ef14d9b25e8e4d25f6e8763fef7::send::SEND/txs

Suilend (SEND) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Suilend (SEND) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SEND tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SEND tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SEND tokenomiku, preskúmajte cenu SEND tokenu naživo!

Ako kúpiť SEND

Máte záujem pridať Suilend (SEND) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SEND vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Suilend (SEND) história cien

Analýza histórie cien SEND pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SEND cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SEND asi smeruje? Naša SEND stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

