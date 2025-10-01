CASHPEPE (CASHPEPE) tokenomika
CASHPEPE (CASHPEPE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre CASHPEPE (CASHPEPE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
CASHPEPE (CASHPEPE) informácie
CashPepe is a groundbreaking meme token on the BNB Smart Chain (BSC), designed to combine the power of community-driven digital assets with innovative gaming and staking features.
CASHPEPE (CASHPEPE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky CASHPEPE (CASHPEPE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CASHPEPE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CASHPEPE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CASHPEPE tokenomiku, preskúmajte cenu CASHPEPE tokenu naživo!
Ako kúpiť CASHPEPE
Máte záujem pridať CASHPEPE (CASHPEPE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CASHPEPE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
CASHPEPE (CASHPEPE) história cien
Analýza histórie cien CASHPEPE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
CASHPEPE cenová predikcia
Chcete vedieť, kam CASHPEPE asi smeruje? Naša CASHPEPE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
Kúpte CASHPEPE (CASHPEPE)
Suma
1 CASHPEPE = -- USD