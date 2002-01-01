Ako vykonávať pre-market obchodovanie?

1
Vytvoriť príkaz
Vyberte požadovaný token, kliknite na [Vytvoriť príkaz] a vyberte [Kúpiť]. Ďalej zadajte množstvo a cenu na uskutočnenie nákupu.
2
Zodpovedajúce príkazy
Počkajte, kým predajca splní váš príkaz. Akonáhle predajca prijme váš príkaz, jednoducho počkajte, kým dostanete svoje tokeny v čase vysporiadania.
3
Vysporiadanie príkazu
Dostanete tokeny od predajcu v čase vysporiadania. V opačnom prípade vám platforma vráti sumu príkazu a poskytne primeranú kompenzáciu.
1
Vybrať príkaz
Hľadajte existujúci Sell príkaz na MEXC pre-markete, ktorý zodpovedá vašej požadovanej cene a množstvu tokenov.
2
Zodpovedajúce príkazy
Pozorne si prezrite množstvo a cenu, potom kliknite na [Kúpiť] a potvrďte nákup.
3
Vysporiadanie príkazu
Ak predávajúci dokončí vysporiadanie v stanovenom čase, obdržíte tokeny, ktoré ste zakúpili. V opačnom prípade vám platforma vráti sumu príkazu a poskytne primeranú kompenzáciu.
1
Vytvoriť príkaz
Vyberte požadovaný token, kliknite [Vytvoriť príkaz] a vyberte[Predať]. Ďalej zadajte množstvo a cenu na zadanie predajného príkazu. Odošlite príkaz a zaplaťte zodpovedajúcu sumu (vrátane kolaterálu).
2
Zodpovedajúce príkazy
Počkajte, kým kupujúci splní váš príkaz. Akonáhle kupujúci prijme váš príkaz, buďte pripravení dodať tokeny v priebehu obdobia zúčtovania.
3
Vysporiadanie príkazu
Uistite sa, že má váš spotový účet dostatočné tokeny na doručenie pred časom vysporiadania. Inak bude váš kolaterál zabavený.
1
Vybrať príkaz
Hľadajte existujúc Buy príkaz na MEXC pre-markete, ktorý zodpovedá vašej požadovanej cene a množstvu tokenov.
2
Zodpovedajúce príkazy
Pozorne si prezrite množstvo a cenu, potom kliknite na tlačidlo [Predať] a potvrďte predaj, aby ste zaplatili príslušnú sumu (vrátane kolaterál).
3
Vysporiadanie príkazu
Uistite sa, že má váš spotový účet dostatočné tokeny na doručenie pred časom vysporiadania. Inak bude váš kolaterál zabavený.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Čo je pre-market obchodovanie?

Pre-market obchodovanie na MEXC je špeciálna mimoburzová služba (OTC). Umožňuje investorom obchodovať s novými kryptotokenmi predtým, ako budú oficiálne uvedené na burze. Kupujúci a predávajúci môžu zhodnotiť svoje obchody výberom svojich požadovaných cien a objemu. To dáva skorým investorom výhodu.