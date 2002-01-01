Body pred uvedením na trh sa vzťahujú na špeciálny typ obchodovania pred uvedením na trh, pri ktorom projektový tím ešte nedokončil tokenomiku, napríklad maximálnu ponuku a ďalšie podrobnosti. Tieto tokenu sa spočiatku obchodujú ako body na základe vopred stanovenej maximálnej ponuky. Keď projektový tím oficiálne odhalí tokenomiku, platforma proporcionálne upraví množstvo a cenu vašich vyplnených príkazov podľa skutočného max. počtu coinov, pričom zabezpečí, aby celková suma objednávky zostala nezmenená. Potom si môžete skontrolovať svoje upravené príkazy v oficiálnom projekte obchodovania na pre-markete a pripraviť sa na vyrovnanie.