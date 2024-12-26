Цена Uranus (URS)
Текущая цена Uranus (URS) сегодня составляет 0.00144264 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.44M USD. Цена URS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Uranus:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 68.06K USD
- Изменение цены Uranus в течение дня составляет -10.62%
- Оборотное предложение составляет 996.62M USD
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За сегодня изменение цены Uranus на USD составило $ -0.000171556989464876.
За последние 30 дней изменение цены Uranus на USD составило $ -0.0002109654.
За последние 60 дней изменение цены Uranus на USD составило $ -0.0008145710.
За последние 90 дней изменение цены Uranus на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000171556989464876
|-10.62%
|30 дней
|$ -0.0002109654
|-14.62%
|60 дней
|$ -0.0008145710
|-56.46%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Uranus: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.47%
-10.62%
-22.49%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space. All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling now we are on dex soon on all exchanges
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