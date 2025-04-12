Цена Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI)
Текущая цена Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 560.30K USD. Цена MIPRAMI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Mi Prami Le Kibro:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Mi Prami Le Kibro в течение дня составляет -39.62%
- Оборотное предложение составляет 420.69B USD
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За сегодня изменение цены Mi Prami Le Kibro на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Mi Prami Le Kibro на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Mi Prami Le Kibro на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Mi Prami Le Kibro на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-39.62%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Mi Prami Le Kibro: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-7.72%
-39.62%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is miprami The meme coin deployed on Ethereum, born from Vitalik’s “I love cyber internet” moment. Created for love, powered by cult vibes, fueled by internet culture, and embraced by the crypto community for the fun of it. What is lojban? Lojban is a constructed language designed for precise communication, logical structure, and lack of ambiguity. Lojban is often used for experiments in linguistics, artificial intelligence, and even philosophical discussions about the nature of language and thought. While not widely spoken, it has an active online community.
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