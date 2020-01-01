Токеномика Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Откройте для себя ключевую информацию о Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) What is miprami The meme coin deployed on Ethereum, born from Vitalik’s “I love cyber internet” moment. Created for love, powered by cult vibes, fueled by internet culture, and embraced by the crypto community for the fun of it. What is lojban? Lojban is a constructed language designed for precise communication, logical structure, and lack of ambiguity. Lojban is often used for experiments in linguistics, artificial intelligence, and even philosophical discussions about the nature of language and thought. While not widely spoken, it has an active online community. Официальный сайт: https://miprami.gg Купить MIPRAMI сейчас!

Токеномика и анализ цен Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 47,26K $ 47,26K $ 47,26K Общее предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Оборотное предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 47,26K $ 47,26K $ 47,26K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI)

Токеномика Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIPRAMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIPRAMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIPRAMI, изучите текущую цену MIPRAMI!

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