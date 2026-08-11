Какова текущая цена Tokenised GBP?

Tokenised GBP торгуется по цене ₽101.003798689920000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.06%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Tokenised GBP составляет ₽139.160789306112000, тогда как ATL — ₽97.26291725696000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка TGBP?

Рыночная капитализация составляет ₽2078995903.8143212288000, что ставит актив на 670-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Tokenised GBP на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле TGBP.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 20591639.35 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Tokenised GBP?

Tokenised GBP входит в классификацию Stablecoins,GBP Stablecoin,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность TGBP?

Работа в сети -- позволяет TGBP использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.