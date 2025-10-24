Текущая цена Swash сегодня составляет 0,00189376 USD. Следите за обновлениями цены SWASH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SWASH прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Swash сегодня составляет 0,00189376 USD. Следите за обновлениями цены SWASH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SWASH прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о SWASH

Информация о цене SWASH

Официальный сайт SWASH

Токеномика SWASH

Прогноз цен SWASH

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Swash

Цена Swash (SWASH)

Не в листинге

Текущая цена 1 SWASH в USD:

$0,00189376
$0,00189376$0,00189376
-6,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Swash (SWASH) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:06:11 (UTC+8)

Информация о ценах Swash (SWASH) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0018328
$ 0,0018328$ 0,0018328
Мин 24Ч
$ 0,00205716
$ 0,00205716$ 0,00205716
Макс 24Ч

$ 0,0018328
$ 0,0018328$ 0,0018328

$ 0,00205716
$ 0,00205716$ 0,00205716

$ 0,95025
$ 0,95025$ 0,95025

$ 0,00161107
$ 0,00161107$ 0,00161107

-0,14%

-6,53%

-19,16%

-19,16%

Текущая цена Swash (SWASH) составляет $0,00189376. За последние 24 часа SWASH торговался в диапазоне от $ 0,0018328 до $ 0,00205716, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SWASH за все время составляет $ 0,95025, а минимальная – $ 0,00161107.

Что касается краткосрочной динамики, SWASH изменился на -0,14% за последний час, на -6,53% за 24 часа и на -19,16% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Swash (SWASH)

$ 1,88M
$ 1,88M$ 1,88M

--
----

$ 1,89M
$ 1,89M$ 1,89M

994,96M
994,96M 994,96M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Swash составляет $ 1,88M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SWASH составляет 994,96M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,89M.

История цен Swash (SWASH) в USD

За сегодня изменение цены Swash на USD составило $ -0,000132339979373345.
За последние 30 дней изменение цены Swash на USD составило $ -0,0002627514.
За последние 60 дней изменение цены Swash на USD составило $ -0,0008431148.
За последние 90 дней изменение цены Swash на USD составило $ -0,001359485890722267.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000132339979373345-6,53%
30 дней$ -0,0002627514-13,87%
60 дней$ -0,0008431148-44,52%
90 дней$ -0,001359485890722267-41,78%

Что такое Swash (SWASH)

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Swash (SWASH)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Swash (USD)

Сколько будет стоить Swash (SWASH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Swash (SWASH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Swash.

Проверьте прогноз цены Swash!

SWASH на местную валюту

Токеномика Swash (SWASH)

Понимание токеномики Swash (SWASH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SWASH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Swash (SWASH)

Сколько стоит Swash (SWASH) на сегодня?
Актуальная цена SWASH в USD – 0,00189376 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SWASH в USD?
Текущая цена SWASH в USD составляет $ 0,00189376. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Swash?
Рыночная капитализация SWASH составляет $ 1,88M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SWASH?
Циркулирующее предложение SWASH составляет 994,96M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SWASH?
SWASH достиг максимальной цены (ATH) в 0,95025 USD.
Какова была минимальная цена SWASH за все время (ATL)?
SWASH достиг минимальной цены (ATL) в 0,00161107 USD.
Каков объем торгов SWASH?
Объем торгов за последние 24 часа для SWASH составляет -- USD.
Вырастет ли SWASH в цене в этом году?
SWASH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SWASH для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:06:11 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Swash (SWASH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.