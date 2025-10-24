Что такое Swash (SWASH)

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online. Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in. Whether you're surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts. New ways to amp up your earnings are added to Swash every month! Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including: - brands that publish ads - businesses that buy and analyse data - data scientists who build models - developers who innovate on the Swash stack - charities who receive your donations The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network's native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

Источник Swash (SWASH) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Swash (USD)

Сколько будет стоить Swash (SWASH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Swash (SWASH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Swash.

Проверьте прогноз цены Swash!

SWASH на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Swash (SWASH)

Понимание токеномики Swash (SWASH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SWASH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Swash (SWASH) Сколько стоит Swash (SWASH) на сегодня? Актуальная цена SWASH в USD – 0,00189376 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SWASH в USD? $ 0,00189376 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SWASH в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Swash? Рыночная капитализация SWASH составляет $ 1,88M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SWASH? Циркулирующее предложение SWASH составляет 994,96M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SWASH? SWASH достиг максимальной цены (ATH) в 0,95025 USD . Какова была минимальная цена SWASH за все время (ATL)? SWASH достиг минимальной цены (ATL) в 0,00161107 USD . Каков объем торгов SWASH? Объем торгов за последние 24 часа для SWASH составляет -- USD . Вырастет ли SWASH в цене в этом году? SWASH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SWASH для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Swash (SWASH)