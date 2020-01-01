Рынки
Купить крипто
Спот
В тренде
Фьючерсы
Фьючерсы M-Day
Популярные запросы
Горячие события
Торговля
Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент Windows
Подробнее
Aura Network
AURA/USDT
--
--
--
Макс 24ч
0.00000
Мин 24ч
0.00000
Объем 24ч (AURA)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
Макс 24ч
0.00000
Мин 24ч
0.00000
Объем 24ч (AURA)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
График
Информация о токене
Loading..
Базовый
TradingView
Глубина
AURA
AURA — это не просто проект P2E Game. AURA — это проект, который объединяет различные виртуальные миры, такие как игры, социальные сети и метавселенную, с помощью одного NFT.
Обзор
Название криптовалюты
AURA
Время выпуска
--
Связанные ссылки
White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
1,000,000,000
Книга ордеров
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Цена(USDT)
(AURA)
(USDT)
0.00000
≈
$
0.00
Сделки на рынке
Сумма()
Цена()
Сумма
()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
В тренде
Купить AURA
Продать AURA
Лимит
Маркет
Перевод
Купить за
USD
Доступно
--
USDT
Цена
USDT
Сумма
AURA
Всего
USDT
Купить AURA
Доступно
--
AURA
Цена
USDT
Сумма
AURA
Всего
USDT
Продать AURA
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Скрыть другие пары
Торговая пара
Дата
Тип
Сторона
Все
Покупка
Продажа
Цена
Количество
Сумма ордера
Исполнено
Условия триггера
Отменить все
Все
Лимит
Стоп-лимит
Только размещение
Сеть стабильна
Документы API
Документы API
Соцсети
Отправить запрос
Отправить запрос
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...