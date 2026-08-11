Какова текущая цена Hop Protocol?

Живая цена Hop Protocol (HOP) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Hop Protocol на рынке?

В настоящее время Hop Protocol находится на 7708-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽33501344.7769842352000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов HOP в обращении?

Количество токенов HOP в обращении составляет 75222483.07101855 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Hop Protocol за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Hop Protocol колебалась в диапазоне от ₽0E-14 (минимум за 24 часа) до ₽0E-14 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Hop Protocol удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Hop Protocol достиг максимальной цены ₽22.2381841482898384000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется HOP?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Hop Protocol?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Bridge Governance Tokens,Base Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.