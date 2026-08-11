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Текущая цена Lucid USDC сегодня составляет 0,9938 USD. Рыночная капитализация LUSDC составляет 124 462 USD. Отслеживайте обновления цен LUSDC в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Lucid USDC сегодня составляет 0,9938 USD. Рыночная капитализация LUSDC составляет 124 462 USD. Отслеживайте обновления цен LUSDC в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Lucid USDC (LUSDC)

Не в листинге

Текущая цена 1 LUSDC в USD:

$0,9938
$0,9938$0,9938
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Lucid USDC (LUSDC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:56:41 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Lucid USDC

Текущая цена Lucid USDC (LUSDC) сегодня составляет $ 0,9938 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LUSDC на USD составляет $ 0,9938 за LUSDC.

На данный момент Lucid USDC занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 124 462, при оборотном предложении 49,38K LUSDC. В течение последних 24 часов, LUSDC торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,006, тогда как исторический минимум составил $ 0,990113.

В краткосрочной перспективе LUSDC изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 149,21.

Рыночная информация Lucid USDC (LUSDC)

$ 124,46K
$ 124,46K$ 124,46K

$ 149,21
$ 149,21$ 149,21

$ 124,38K
$ 124,38K$ 124,38K

49,38K
49,38K 49,38K

49 380,306014
49 380,306014 49 380,306014

Текущая рыночная капитализация Lucid USDC составляет $ 124,46K, при 24-часовом объеме торгов $ 149,21. Циркулируещее обращение LUSDC составляет 49,38K, а общее предложение – 49380.306014. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 124,38K.

История цен Lucid USDC в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 1,006
$ 1,006$ 1,006

$ 0,990113
$ 0,990113$ 0,990113

--

--

0,00%

0,00%

История цен Lucid USDC (LUSDC) в USD

За сегодня изменение цены Lucid USDC на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Lucid USDC на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 60 дней изменение цены Lucid USDC на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 90 дней изменение цены Lucid USDC на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0,00000000000,00%
60 дней$ 0,00000000000,00%
90 дней----

Прогноз цены Lucid USDC

Прогноз цены Lucid USDC (LUSDC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена LUSDC в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Lucid USDC (LUSDC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Lucid USDC потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Lucid USDC достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены LUSDC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Lucid USDC».

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Источник Lucid USDC (LUSDC)

Официальный веб-сайт

Категория :

Boba Network EcosystemBridged StablecoinBridged-Tokens

О Lucid USDC

Что сейчас торгуется у Lucid USDC?

Текущая цена: ₽74.35822523157952000, с изменением цены за последние 24 часа на --%.

Привлекает ли LUSDC внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Gnosis Chain Ecosystem,Bridged USDC,Boba Network Ecosystem,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin,Mantra EVM Ecosystem.

Насколько ликвиден рынок Lucid USDC?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно LUSDC?

При наличии 49380.306014 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как Lucid USDC соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽75.2710551247424000 и ATL — ₽74.0823560663261152000 служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется Lucid USDC?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Lucid USDC.

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Страница обновлена: 2026-08-11 07:56:41 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Lucid USDC (LUSDC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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