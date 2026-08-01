Какова сегодняшняя актуальная стоимость Aura Finance?

Сегодня Aura Finance торгуется по цене ₽1.096088236389917120000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 11.62%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна AURA в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у Aura Finance сегодня?

Aura Finance имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался AURA сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽0.968868865972438480000 до ₽1.13135840981997680000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов AURA?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска Aura Finance?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Decentralized Finance (DeFi),Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Metagovernance,Base Ecosystem,Base Native, созданный на блокчейне --, AURA может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.