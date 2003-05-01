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Топ токенов категории Экосистема Optimism по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Optimism. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,105.3
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Линк
Линк
LINK
$ 8.305
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
4
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
+0.91%
0.00%
+0.91%
$ 4.72B
$ 457.92K
5
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
6
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,869.59
0.00%
-0.02%
-0.44%
$ 4.49B
--
7
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999044
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 4.06B
$ 74.94M
8
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,072.64
+0.25%
-0.76%
+1.06%
$ 3.38B
$ 0.04
9
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.954
+0.25%
-3.48%
+1.47%
$ 2.45B
$ 70.07K
11
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 6.48M
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.98
+0.16%
-1.85%
-0.74%
$ 1.38B
$ 2.29K
13
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3373
+0.33%
+4.32%
+4.16%
$ 1.14B
$ 3.03M
14
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 65,826
0.00%
--
+2.05%
$ 918.67M
$ 1.20
15
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,015.86
+0.37%
-0.02%
+0.04%
$ 864.34M
$ 1.22M
16
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08832
+0.46%
-0.02%
-4.67%
$ 814.13M
$ 4.03M
17
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,192.69
+0.31%
-0.02%
+0.02%
$ 702.34M
$ 1.02M
18
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9971
0.00%
+0.03%
+0.06%
$ 493.03M
$ 13.91K
19
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 452.43M
$ 24.20M
20
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,552
-0.47%
-0.02%
-1.24%
$ 433.97M
$ 519.22K
21
Curve
Curve
CRV
$ 0.2571
+1.51%
+10.42%
+28.27%
$ 398.44M
$ 4.00M
22
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,131.71
+0.18%
-0.02%
-0.08%
$ 347.71M
$ 6.58M
23
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 55.08
+0.31%
+0.01%
-0.72%
$ 326.63M
$ 52.75M
24
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,751
+0.08%
-0.02%
-0.80%
$ 297.49M
$ 20.96M
25
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8645
+0.03%
+0.50%
+6.02%
$ 296.36M
$ 425.69K
26
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.72
0.00%
-0.00%
+0.27%
$ 279.59M
$ 90.76K
27
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2965
+1.33%
+3.09%
+6.08%
$ 250.07M
$ 980.25K
28
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.365
+0.22%
-1.52%
+1.19%
$ 232.56M
$ 152.54K
29
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999521
+0.02%
0.00%
+0.03%
$ 214.45M
$ 8.19M
30
OP
OP
OP
$ 0.09241
-0.03%
+3.17%
+3.92%
$ 198.74M
$ 413.10K
31
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,424
+0.07%
-0.01%
-1.10%
$ 189.28M
$ 7.60K
32
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 171.17M
$ 229.31K
33
ViciCoin
ViciCoin
VCNT
$ 16.77
-0.30%
+0.01%
+1.51%
$ 168.05M
$ 304.95K
34
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08328
-0.01%
-1.66%
+0.89%
$ 117.22M
$ 643.22K
35
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,862.72
+0.02%
-0.02%
-0.41%
$ 116.00M
$ 285.29K
36
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 111.69M
$ 1.31M
37
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.137
-0.87%
+0.29%
+13.60%
$ 90.55M
$ 437.08K
38
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,178.05
-0.03%
-0.01%
+0.06%
$ 80.79M
$ 975.90
39
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,035
+0.36%
-1.83%
-3.45%
$ 72.80M
$ 30.12
40
SNX
SNX
SNX
$ 0.2113
+0.09%
-1.49%
-1.08%
$ 72.66M
$ 427.05K
41
Derive
Derive
DRV
$ 0.09542
-0.24%
-2.12%
-7.50%
$ 70.24M
$ 565.90K
42
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006626
-0.24%
+1.85%
+10.30%
$ 66.10M
$ 125.49M
43
VELO
VELO
VELO
$ 0.003274
0.00%
-3.19%
-7.44%
$ 57.05M
$ 8.80M
44
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1.018
+0.20%
-0.02%
-5.21%
$ 50.89M
$ 37.92K
45
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.996455
+0.02%
0.00%
-0.06%
$ 49.63M
$ 370.66K
46
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03912
+1.51%
-1.37%
-22.88%
$ 46.51M
$ 6.60M
47
Venus
Venus
XVS
$ 2.7383
-0.07%
-3.09%
+0.38%
$ 44.80M
$ 19.95K
48
$ 0.0369
-0.27%
-1.47%
+0.24%
$ 43.80M
$ 38.49K
49
Threshold
Threshold
T
$ 0.003569
-0.14%
-2.93%
+5.85%
$ 39.58M
$ 15.02M
50
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.67
-0.07%
-0.02%
+1.33%
$ 38.31M
$ 45.91M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Optimism и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Optimism представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 164 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $128.08B.
Какой токен из категории Экосистема Optimism демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Optimism, отслеживаемых на MEXC, ION продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 21.79% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Optimism находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 164 токенов категории Экосистема Optimism, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Optimism относятся USDC, WBTC, LINK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Optimism?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Optimism составляет примерно $128.08B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Optimism, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.