Сегодняшняя цена HYPERSTITIONS

Текущая цена HYPERSTITIONS (HST) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HST на USD составляет $ 0 за HST.

На данный момент HYPERSTITIONS занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 64 622, при оборотном предложении 429,93M HST. В течение последних 24 часов, HST торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,007013, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HST изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 122,73.

Рыночная информация HYPERSTITIONS (HST)

Рыночная капитализация $ 64,62K$ 64,62K $ 64,62K Объем (24Ч) $ 122,73$ 122,73 $ 122,73 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 150,31K$ 150,31K $ 150,31K Оборотное предложение 429,93M 429,93M 429,93M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация HYPERSTITIONS составляет $ 64,62K, при 24-часовом объеме торгов $ 122,73. Циркулируещее обращение HST составляет 429,93M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 150,31K.