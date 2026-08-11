Какова текущая цена RIPS?

Живая цена RIPS (RIPS) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает RIPS на рынке?

В настоящее время RIPS находится на 7477-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽6329427.7993711072000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов RIPS в обращении?

Количество токенов RIPS в обращении составляет 31490181655.98396 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен RIPS за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена RIPS колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько RIPS удалён от своего максимума и минимума за всё время?

RIPS достиг максимальной цены ₽109337198789645.2947525920000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется RIPS?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для RIPS?

Текущее изменение цены -3.30% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Gambling (GambleFi),Base Ecosystem,Clanker Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.